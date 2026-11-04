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Na magistralnom putu Batočina - Kragujevac u mestu Nikšićko brdo došlo je do saobraćajne nezgode kada je teretno vozilo sletelo sa puta, a uočeno je da iz njegovog rezervoara ističe pogonsko gorivo, metan.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu odmah su izašli na teren.

- Po dolasku, vatrogasci-spasioci zatekli su oštećeno teretno vozilo u kojem se nalazila jedna povređena osoba. Brzom i koordinisanom intervencijom izvukli su je iz havarisanog vozila i predali ekipi Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac, koja ju je prevezla u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, saopšteno je iz Uprave za vanredne situacije.

Dodaju da su u intervenciji, učestvovali pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac, šestoro vatrogasaca-spasilaca sa jednim vatrogasnim vozilom, kao i Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Batočina, sa jednim vatrogascem-spasiocem i specijalizovanim cisternskim vozilom. Mesto nezgode obezbeđivala je Policijska stanica Batočina.

- Ova intervencija još jednom potvrđuje značaj pravovremenog reagovanja, obučenosti i profesionalnosti pripadnika Sektora za vanredne situacije, kao i važnost koordinacije svih nadležnih službi u situacijama kada su ugroženi ljudski životi, rekao je načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu Zoran Kočović.

(RINA)

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