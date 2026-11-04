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Podgoričko Specijalno državno tužilaštvopodiglo je optužnicu protiv nekoliko osoba koje se sumnjiče za stvaranje kriminalne organizacije, a slučaj je posebno intrigantan zbog sumnji da je grupa planirala nove likvidacije u okviru sukoba kriminalnih klanova.

Prema nezvaničnim informacijama crnogorskih medija, među optuženima su i Arijan Rečković, Tarik Muminović i Miloš Marković, a grupa se dovodi u vezu sa škaljarskim klanom.

Hapšenje osumnjičenih Foto: Uprava policija Crne Gore

Podsetimo, pomenuta trojka uhapšena je u maju ove godine, a službenici Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) danima su nadzirali deo te kriminalne ekipe, da bi konačno uz podršku Specijalne jedinice policije (SJP) upali u dva štek-stana i lišili slobode osumnjičene plaćenike škaljarskog klana.

Kako je sada saopšteno iz crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva, optužnica je predata Specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage.

- Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon završene istrage, predalo optužnicu protiv šest okrivljenih: M.M., A.R., T.M., B.L., A.A. i V.M., za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, protiv okrivljenog A.R. i za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, a protiv okrivljenog M.M. i za krivično delo falsifikovanje isprave - saopšteno je iz SDT-a.

Prema navodima tužilaštva, predmet optužnice je delovanje kriminalne organizacije koju je, kako se sumnja, organizovao M.M., dok su ostali okrivljeni i za sada nepoznate osobe postali njeni pripadnici.

Istragom je obuhvaćen period tokom prošle i ove godine, a sumnja se da je grupa formirana radi izvršenja teških krivičnih dela, među kojima su teško ubistvo, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i pranje novca.

Posebno je značajan deo optužnice koji se odnosi na navodni plan likvidacije R.S., pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije. Kako se navodi, motiv je bila bezobzirna osveta,ali i sticanje nezakonite dobiti i moći.

Kako se nezvanično saznaje, reč je o pripadniku podgoričke ćelije kavačkog klana Radosavu-Gilet Stanišiću.

Radosav Gile Stanišić Foto: Printscreen

Prema saopštenju SDT-a, realizacija ovog plana sprečena je zajedničkim delovanjem Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalnog policijskog odeljenja, drugih organizacionih jedinica Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbednost.

- Predmet optužnice je i to što je organizator kriminalne organizacije, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog drugog krivičnog postupka, nabavio lažne javne isprave navodno izdate od Republike Slovenije, u nameri da ih upotrebi kao prave za svoje nesmetano kretanje, ali i to što je pripadnik kriminalne organizacije, okrivljeni A.R., izvršavajući svoju ulogu i zadatke u kriminalnoj organizaciji, držao vatreno oružje bez odgovarajuće isprave o oružju izdate od nadležnog organa.

1/7 Vidi galeriju Hapšenje "škaljaraca" u Podgorici Foto: Uprava policija Crne Gore

Tužilaštvo je predložilo da se okrivljenom A.A. produži pritvor. A.R., T.M. i B.L. već se nalaze u pritvoru u drugim krivičnim predmetima i postupcima, dok M.M. izdržava kaznu po ranijoj presudi. V.M. se, s druge strane, u ovom postupku brani sa slobode.

Ko su optuženi?

Podgoričko Više državno tužilaštvo u januaru prošle godine je, nakon sprovedene istrage, podnelo optužnicu protiv Rečkovića, zbog ubistva Igora Nedovića. Na teret mu se stavlja krivično delo teško ubistvo, kao i krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Sumnjiče ga i da je dva meseca pre tog zločina, u saizvršilaštvu sa Muminovićem, sa tri metka ranio Nedovića u stomak. Prema policijskim podacima, Nedović je bio blizak kavačkom kriminalnom klanu.

Marković je bio u bekstvu od januara 2024. godine. On je optužen da je direktni izvršilac likvidacije Saše Klikovca, koji je prema policijskim podacima bio deo podgoričke ćelije kavačkog klana.

01:17 Privođenje uhapšenih Škaljaraca u Podgorici Izvor: Kurir

Apelacioni sud u martu je ukinuo prvostepenu presudu kojom su Marko Šuković i Miloš Marković bili osuđeni na ukupno 27 godina zatvora za ubistvo Klikovca i predmet vratio Višem sudu u Podgorici na ponovno suđenje. Istom odlukom ukinut je i oslobađajući deo presude kojim su Predrag Vukadinović, Šuković i Marković bili oslobođeni optužbe za stvaranje kriminalne organizacije, pa će se i o tom delu optužnice ponovo odlučivati.

Viši sud je u februaru 2025. godine Šukovića osudio na 12, a Markovića na 15 godina zatvora zbog ubistva u saizvršilaštvu.