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Velika tragedija pogodila je porodicu Šćepović iz sela Kratovo kod Priboja, kada je vatrena stihija odnela njihovu porodičnu kuću, a u požaru je stradao njihov nepokretni i slepi deda.

- Požar je izbio u kući gde su živeli suprugovi roditelji. Vatra se brzo širila. Svekrva je uspela nekako da izađe iz plamena i pređe do nas u kuću pored, a svekar je bio slep i nepokretan i nažalost stradao je u požaru. To je za nas zaista velika tragedija - kaže za RINU Suzana Šćepović.

1/7 Vidi galeriju Izgorela kuća kod Priboja Foto: RINA/Ustupljene fotografije

Vatrogasci su stigli i gasili požar, ali, kako ističe sagovornica, bilo je prekasno. Porodica je sahranila ono što je ostalo od stradalog.

Porodica Šćepović ostala je bez supruga, oca, dede ali i doma. Da se pomogne ovoj porodici uključili su se mnogi dobri ljudi.

Nakon nesreće, na društvenim mrežama pokrenut je humanitarni apel za pomoć porodici Šćepović, kojoj je neophodna obnova doma. Pomoć se može uplatiti na račun 200-41738774-30, na ime Suzana Šćepović.

Zvanični uzrok požara, za sada, nije potvrđen.