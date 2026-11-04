Osumnjičenom I. I. (43) određeno je policijsko zadržavanje u kom roku će biti saslušan u tužilaštvu
Policijska uprava Novi Sad
NOVOSAĐANIN UHAPŠEN ZBOG DROGE: U stanu i automobilu mu nađena veća količina amfetamina
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su I. I.(43) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Policija je u Novom Sadu pretresom stana i vozila koje osumnjičeni koristi pronašla oko 900 grama amfetamina - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
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