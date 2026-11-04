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Na Triglavu četvrdi dan traje potraga za Jakovom Vučetićem (19) iz Preljine kod Čačka koji se u subotu zaputio na vrh ove planine u Sloveniji. On se u nedelju javio roditeljima, rekavši da je upao u snežnu oluju i poslao lokaciju gde se nalazi. Na planinarskoj stazi je ostavio deo opreme koju su spasioci pronašli prethodnih dana.

- Jakova još nismo našli. Dok je bilo vidljivo spasioci su juče išli u pretragu, ali je ona obustavljena sinoć oko 18 sati. Jutros rano su pripadnici Gorske službe bili u izvidnici, ustanovljeno je da u niziji pada kiša, a na terenu gde treba da se pretražuje, pada sneg. Čeka se još uvek razvedravanje i podizanje helikoptera i dronova. Oni imaju toplotne senzore koji bi mogli da ga lociraju ako se u nekoj šupljini sklonio. Što se Gorske službe i kopnene pretrage tiče to je još nebezbedno - rekao je za Kurir Nikola Vučetić, otac nestalog mladića koji se trenutno nalazi u Sloveniji.

1/4 Vidi galeriju Nestali Jakov Vučetić Foto: Društvene Mreže

Otac kaže da je Jakov u dobroj fizičkoj kondiciji i snalažljiv u prirodi, što bi mu u ovoj situaciji pomoglo.

- Uzdamo se u Boga i u njegovu izdržljivost. Međutim, obuća koju je imao na sebi i tanka garderoba nisu adekvatni za te uslove, jer je on pošao na izlet, tog dana je bilo lepo vreme. Gore se u trenutku vreme promenilo, a on nije ni jaknu poneo - priča otac, inače paroh crkve u Preljini.

On dodaje da su od nedelje kada je prijavljen nestanak mladića, sve službe aktivirane da se on pronađe.

- Sve što je bilo na raspolaganju stavljeno je u funkciju, počev od Gorske službe, slovenačkih državnih institucija, pa do naše Ambasade, svi su angažovani. Najbolji specijalci su došli, najbolji tim iz Evrope ga traži. Sve je u njihovim i Božjim rukama. Međutim da bi se uputili kopnenim putem da ga traže moraju da imaju i oni bezbedne uslove da neko ne bi nastradao u pretrazi. Ostaje nam da se molimo Bogu i u tom smislu nam budite podrška - kazao je otac Nikola u nadi da se Jakov sklonio u neku zavetrinu ili šupljinu s verom u Boga da je još živ.

Molitva za Jakova

Društvenim mrežama se uveliko širi apel, ali i molitva za nestalog Jakova, u nadi da će se što pre pojaviti.