"REKAO NAM JE DA JE UPAO U SNEŽNU OLUJU, SAD JE SVE U BOŽJIM RUKAMA" Otac nestalog Jakova potvrdio za Kurir da se potraga na Triglavu nastavila i jutros
- Na Triglavu traje četvrti dan potraga za Jakovom Vučetićem (19) iz Preljine kod Čačka, koji je u nedelju javio roditeljima da je upao u snežnu oluju i poslao lokaciju. Spasioci su na stazi pronašli deo njegove opreme.
- Pretraga je sinoć obustavljena zbog uslova na terenu, a jutros su u izvidnici bili pripadnici Gorske službe. Čeka se razvedravanje i podizanje helikoptera i dronova sa toplotnim senzorima.
Na Triglavu četvrdi dan traje potraga za Jakovom Vučetićem (19) iz Preljine kod Čačka koji se u subotu zaputio na vrh ove planine u Sloveniji. On se u nedelju javio roditeljima, rekavši da je upao u snežnu oluju i poslao lokaciju gde se nalazi. Na planinarskoj stazi je ostavio deo opreme koju su spasioci pronašli prethodnih dana.
- Jakova još nismo našli. Dok je bilo vidljivo spasioci su juče išli u pretragu, ali je ona obustavljena sinoć oko 18 sati. Jutros rano su pripadnici Gorske službe bili u izvidnici, ustanovljeno je da u niziji pada kiša, a na terenu gde treba da se pretražuje, pada sneg. Čeka se još uvek razvedravanje i podizanje helikoptera i dronova. Oni imaju toplotne senzore koji bi mogli da ga lociraju ako se u nekoj šupljini sklonio. Što se Gorske službe i kopnene pretrage tiče to je još nebezbedno - rekao je za Kurir Nikola Vučetić, otac nestalog mladića koji se trenutno nalazi u Sloveniji.
Otac kaže da je Jakov u dobroj fizičkoj kondiciji i snalažljiv u prirodi, što bi mu u ovoj situaciji pomoglo.
- Uzdamo se u Boga i u njegovu izdržljivost. Međutim, obuća koju je imao na sebi i tanka garderoba nisu adekvatni za te uslove, jer je on pošao na izlet, tog dana je bilo lepo vreme. Gore se u trenutku vreme promenilo, a on nije ni jaknu poneo - priča otac, inače paroh crkve u Preljini.
On dodaje da su od nedelje kada je prijavljen nestanak mladića, sve službe aktivirane da se on pronađe.
- Sve što je bilo na raspolaganju stavljeno je u funkciju, počev od Gorske službe, slovenačkih državnih institucija, pa do naše Ambasade, svi su angažovani. Najbolji specijalci su došli, najbolji tim iz Evrope ga traži. Sve je u njihovim i Božjim rukama. Međutim da bi se uputili kopnenim putem da ga traže moraju da imaju i oni bezbedne uslove da neko ne bi nastradao u pretrazi. Ostaje nam da se molimo Bogu i u tom smislu nam budite podrška - kazao je otac Nikola u nadi da se Jakov sklonio u neku zavetrinu ili šupljinu s verom u Boga da je još živ.
Molitva za Jakova
Društvenim mrežama se uveliko širi apel, ali i molitva za nestalog Jakova, u nadi da će se što pre pojaviti.
- Draga braćo i sestre, pozivamo sav verni narod da se usrdno pomoli za Jakova, devetnaestogodišnjeg sina sveštenika oca Nikole iz Preljine, koji se vodi kao nestao prilikom uspona na planinu Triglav. U ovim teškim trenucima, saberimo se u molitvi i zamolimo Gospoda da ga sačuva, ukrepi i podari da bude pronađen živ i nepovređen, a njegovoj porodici snagu i utehu. Pozivamo sve koji su u mogućnosti da večeras pročitaju po jednu katizmu iz Psaltira, uz molitvu Gospodu za Jakovljev povratak. Neka nas Gospod sve ukrepi u veri, nadi i ljubavi.