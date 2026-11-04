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Prava drama odigrala se sinoć oko 19 časova na ulicama Mladenovca, kada je državljanin Crne Gore A. D. (40), nasrnuo na grupu dečaka kako bi ih opljačkao, ali se njegov napad završio neuspešno.

Incident se dogodio u Drvarskoj ulici, kada je osumnjičeni prišao trojici dečaka - dvojici petnaestogodišnjaka i jednom detetu od 13 godina. Napadač je odmah krenuo na I. J., zgrabio ga za prsluk i pokušao na silu da mu skine torbicu s ramena. Kako dečak nije puštao svoje stvari, napadač ga je udario kolenom u stomak, pocepao mu prsluk i oteo torbicu.

U metežu koji je nastao, osumnjičeni je odgurnuo i drugog petnaestogodišnjaka, koji je od siline udarca pao na zemlju. Međutim, napadnuti I. J. se nije povukao. U strahu za sopstvenu bezbednost i bezbednost svojih drugara, dohvatio je kamen sa zemlje i više puta udario napadača u glavu kako bi ga zaustavio.

Brzom reakcijom mladenovačke policije, Crnogorac je pronađen i uhapšen noćas. Kod njega je pronađena i oduzeta oteta crna torbica sa telefonom i ključevima oštećenog tinejdžera.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Zbog povreda glave koje je zadobio tokom sukoba, osumnjičenom je pomoć ukazana u Urgentnom centru u Beogradu. Deca, na sreću, nisu povređena i nije im bila potrebna lekarska pomoć.

Nakon privođenja ispostavilo se da se za A. D. već traga i da je za njim raspisana potraga policije u Beogradu, a o svemu je obaveštena i Uprava za strance MUP-a Srbije.

Dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu odredio mu je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo razbojništvo, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje. O slučaju je obavešteno i Više javno tužilaštvo za maloletnike u Beogradu.