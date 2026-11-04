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Brzom i efikasnom akcijom pripadnika prijepoljske policije rasvetljeno je razbojništvo koje se u ponedeljak u večernjim satima dogodilo u menjačnici u naselju Vakuf, nedaleko od centra Prijepolja.

Policija je identifikovala i uhapsila muškarca iz Prijepolja osumnjičenog da je, uz pretnju, najverovatnije, vatrenim oružjem, opljačkao menjačnicu i odneo veću količinu novca.

- Operativnim radom na terenu policijski službenici uspeli su da identifikuju osumnjičenog, koji je potom uhapšen. Njemu je određeno policijsko zadržavanje, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu - kaže za RINU izvor upoznat sa ovim slučajem.

Pljačka se dogodila u ponedeljak oko 18 časova, kada je osumnjičeni, prema nezvaničnim informacijama, ušao u menjačnicu u kojoj se u tom trenutku nalazila radnica. Kako se sumnja, on joj je zapretio oružjem, nakon čega je uzeo novac i udaljio se sa lica mesta.

Policiji je odmah prijavljeno da je nepoznato lice, uz pretnju, najverovatnije, vatrenim oružjem, iz menjačnice otuđilo veću količinu novca, nakon čega su pripadnici policije započeli intenzivnu potragu za počiniocem.

Menjačnica u Vakufu pokrivena je video-nadzorom, a kako se nalazi u prometnom delu grada, pretpostavlja se da su u rasvetljavanju ovog slučaja od značaja mogli biti i snimci sa nadzornih kamera okolnih objekata.

Još uvek nije poznato koliko je tačno novca odneto iz menjačnice, niti da li je ukradeni novac pronađen.