MAJKA UHAPŠENA ZBOG UBISTVA BEBE: Jeziv zločin u Novom Sadu, priveden i otac deteta
U Novom Sadu, 2. novembra u večernjim satima A.Š. (33) je ubila svoju jednogodišnju bebu zadavši joj više udaraca u predelu tela usled čega je nastupila smrt deteta, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.
Kako ističu, dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu izašao je na lice mesta, gde je izvršio uviđaj, kojom prilikom je policiji naložio izuzimanje svih materijalnih dokaza i tragova sa lica mesta radi daljih veštačenja i analize.
- U toku daljih preduzetih radnji, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapšena je osumnjičena A.Š. i naloženo je njeno zadržavanje u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo Teško ubistvo, kažnjivo kaznom zatvora od najmanje 10 godina ili doživotnim zatvorom - piše u saopštenju.
Kako dodaju, u vezi sa navedenim događajem, uhapšen je i osumnjičeni T.Š. (1972), otac mlt. M.Š. zbog krivičnog dela Nepružanje pomoći, koje je kažnjivo kaznom zatvora od 3 meseca do 5 godina, te je naloženo i njegovo zadržavanje u trajanju do 48 časova.
- Osumnjičeni A.Š. i T.Š. će u zakonskom roku biti privedeni i saslušani pred Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu na okonost krivičnih dela koja im se stavljaju na teret, nakon čega će tužilaštvo, u skladu sa zakonom, u toku sprovođenja istrage preduzeti sve potrebne dokazne radnje, u cilju donošenja pravilne i zakonite javnotužilačke odluke, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštavana - naveli su u saopštenju.