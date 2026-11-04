(VIDEO) OVAKO SU POHAPŠENI DIREKTOR RHMZ, SUPRUGA I SIN: Sa lisicama na rukama ih vode jedno po jedno, a sumnjiče se da su oprali milione
- Policija je uhapsila direktora RHMZ Jugoslava Nikolića, njegovu ženu O. N. i sina Đ. N. zbog sumnje da su prali novac i kupovali više nepokretnosti.
- MUP navodi da su na račune uplaćivani milioni dinara, evra i franaka bez zakonitog porekla, a zatim su sredstva konvertovana i preneta u imovinu.
- Nikoliću se stavlja na teret i neprijavljivanje imovine Agenciji za sprečavanje korupcije, a osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova.
U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, juče su uhapsili Jugoslava Nikolića (71),direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kao i O. N. (71) i Đ. N. (45) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca.
- Sumnja se da je J. N, u periodu od 2019. do 2021. godine, na svoj tekući račun uplatio novčana sredstva u iznosu od 41.878.195 dinara, 43.150 evra i 44.760 švajcarskih franaka, dok je osumnjičena O. N. u periodu od 2021. do 2023. godine, uplatila novčana sredstva od najmanje 227.548 evra i osumnjičeni Đ. N. tokom 2021. godine uplatio novčana sredstva od najmanje 1.500.000 dinara - piše u saopštenju MUP-a.
Za ova novčana sredstva nisu imali zakonito poreklo, i znajući da potiču od kriminalne delatnosti, izvršili su konverziju i prenos imovine na ime kupovine više nepokretnosti.
- Tokom 2024. godine osumnjičeni J. N. i O. N. su predmetne nepokretnosti, zajedno sa drugim nepokretnostima plaćenim u gotovini, ustupili osumnjičenom Đ. N. po osnovu Ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života. Promene imovine J. N nije prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije, u nameri da prikrije podatke o imovini, čime se stiču osnovi sumnje da je izvršio i krivično delo neprijavljivanje imovine i prihoda ili davanje lažnih podataka o imovini i prihodima - dodaju ispod.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti sprovedeni nadležnom tužiocu.