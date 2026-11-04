Slušaj vest

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu - Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, juče su uhapsili Jugoslava Nikolića (71),direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kao i O. N. (71) i Đ. N. (45) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca.

00:38 Hapšenje-Pranje novca Izvor: Mup Srbije

- Sumnja se da je J. N, u periodu od 2019. do 2021. godine, na svoj tekući račun uplatio novčana sredstva u iznosu od 41.878.195 dinara, 43.150 evra i 44.760 švajcarskih franaka, dok je osumnjičena O. N. u periodu od 2021. do 2023. godine, uplatila novčana sredstva od najmanje 227.548 evra i osumnjičeni Đ. N. tokom 2021. godine uplatio novčana sredstva od najmanje 1.500.000 dinara - piše u saopštenju MUP-a.

Za ova novčana sredstva nisu imali zakonito poreklo, i znajući da potiču od kriminalne delatnosti, izvršili su konverziju i prenos imovine na ime kupovine više nepokretnosti.

- Tokom 2024. godine osumnjičeni J. N. i O. N. su predmetne nepokretnosti, zajedno sa drugim nepokretnostima plaćenim u gotovini, ustupili osumnjičenom Đ. N. po osnovu Ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života. Promene imovine J. N nije prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije, u nameri da prikrije podatke o imovini, čime se stiču osnovi sumnje da je izvršio i krivično delo neprijavljivanje imovine i prihoda ili davanje lažnih podataka o imovini i prihodima - dodaju ispod.