Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru je danas donelo naredbu za sprovođenje istrage protiv S.H (22) iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je dana 2.11.2026. godine u ulici Stevana Nemanje u Novom Pazaru izvršio krivično delo Teško ubistvo u pokušaju.

Osumnjičeni S.H je saslušan dana 4.11.2026.godine u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

Nakon saslušanja, od strane Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru podnet je predlog za određivanje pritvora Višem sudu u Novom Pazaru.

Podsetimo, mladić je na parkingu u centru Novog Pazara, upravljajući automobilom namerno udario pedesetosmogodišnjeg sugrađanina.

- Prema podacima policije, incident se dogodio u ponedeljak oko 9.10 časova na parkingu u centru Novog Pazara, kada je 22-godišnji mladić, kako se sumnja, namerno automobilom udario 58-godišnjeg muškarca. Međutim, brat povređenog tvrdi da je svemu prethodio sukob koji je on noć pre toga imao sa mladićevim ocem, kada je došlo i do fizičkog obračuna. Motiv svađe za sada nije poznat.