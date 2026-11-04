OVDE JE MAJKA UBILA BEBU - TUKLA JE KAIŠEM, KOBNI BILI UDARCI METALNOM ŠNALOM? Progovorile komšije uhapšene žene iz Novog Sada (foto)
- Komšije iz novosadskog naselja kažu da su u šoku zbog smrti jednogodišnje bebe i tvrde da su problemi u porodici postojali i ranije.
- Majka A. Š. (33) osumnjičena je da je dete tukla kaišem, a otac T. Š. (54) uhapšen je zbog sumnje da mu nije pružio pomoć.
Stanovnici novosadskog naselja u kojem se dogodio stravičan zločin, u kom je život 2. novembra izgubila jednogodišnja devojčica, i dalje su u šoku i neverici. Vest da je majka A. Š. (33) ouhapšena zbog sumnje da je usmrtila rođeno dete, dok je otac T. Š. (54) uhapšen zbog sumnje da mu nije pružio pomoć, potresla je čitav kraj.
Komšije porodice ne kriju uznemirenost, a pojedini tvrde da su se problemi u ovoj porodici dešavali i ranije. Kako navode, reč je o brojnoj familiji koju ljudi iz okoline dobro poznaju.
- Ta žena je monstrum, danas se svako naziva majkom, a to nije. Ona ima još, čini mi se, troje dece, pored te malene devojčice. Inače, to je velika familija, svi u okolini ih znaju. I otac i majka su poznati po tome da koriste svakakve nedozvoljene supstance. Beba je bila mala, imala je samo godinu dana, verovatno je plakala, pa im je to smetalo, ko zna... - ispričala je jedna od komšinica.
Meštani kažu da su čuli da je majka bebu tukla, između ostalog, i kaišem i da su povrede nastale od udarca metalnom kopčom.
- Čula sam da je tukla kaišem dete. Udarci metalnom kopčom bole svakoga, a tek malo dete. Sigurno je to bilo kobno - navela je komšinica. Prema rečima ljudi iz okruženja, porodica je živela teško, a novac su uglavnom obezbeđivali od socijalne pomoći i povremenih poslova.
- A. Š. nigde nije radila, a otac je povremeno radio neke fizičke poslove. Živeli su od socijalne pomoći, sastavljali kraj sa krajem, o deci ništa nisu mislili, a za svoje potrebe su imali... - navodi sagovornica.
Prema najnovijim saznanjima iz istrage, sumnja se da je majka devojčicu tukla kaišem, a smrtonosne su bile povrede nanete metalnom kopčom, odnosno gajkom kaiša.
Prvi rezultati obdukcije i sudskomedicinskih analiza ukazuju na to da je smrt deteta nastupila usled direktnih komplikacija izazvanih masivnim fizičkim povredama. Udarci po telu devojčice bili su toliko siloviti da su doveli do teškog oštećenja i prestanka rada nadbubrežne žlezde, nakon čega je nastupio fatalni traumatski šok. Uprkos reakciji medicinskih službi, lekari su po prijemu mogli samo da konstatuju smrt deteta.
Podsetimo, prema saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, zločin se dogodio 2. novembra u večernjim satima. A. Š. (33) sumnjiči se da je svojoj jednogodišnjoj bebi zadala više udaraca u predelu tela, usled čega je dete preminulo.
U vezi sa ovim slučajem uhapšen je i otac deteta T. Š. (54), zbog sumnje da je počinio krivično delo nepružanje pomoći. Oboma je određeno zadržavanje do 48 sati, a predstoji njihovo saslušanje pred nadležnim tužilaštvom.