Prema najnovijim saznanjima iz istrage, sumnja se da je majka devojčicu tukla kaišem, a smrtonosne su bile povrede nanete metalnom kopčom, odnosno gajkom kaiša.

Prvi rezultati obdukcije i sudskomedicinskih analiza ukazuju na to da je smrt deteta nastupila usled direktnih komplikacija izazvanih masivnim fizičkim povredama. Udarci po telu devojčice bili su toliko siloviti da su doveli do teškog oštećenja i prestanka rada nadbubrežne žlezde, nakon čega je nastupio fatalni traumatski šok. Uprkos reakciji medicinskih službi, lekari su po prijemu mogli samo da konstatuju smrt deteta.