SA NOŽEM U RUKAMA MIRNO ČEKAO TROLU... PROGOVORILE KOMŠIJE UBIJENOG STUDENTA IZ ČAČKA: Videli smo ubicu kako odlazi na stanicu, ušao je valjda u 28 i odvezao se ka Štedionici!

BEOGRAD - Komšije pričaju da su videle ubicu kako ide ulicom, prelazi je, odlazi na stajalište i mirno čeka trolu sa nožem u rukama. Ušao je valjda u "28" i odvezao se ka Štedionici.

Neko od stanara iz okolnih zgrada je, kako se priča, sve to video, a snimile su ga i kamere, pričaju Zvezdarci iz Ulice Dimitrija Tucovića za Novosti, gde je u nedelju rano ujutru izboden nasmrt Miloš M. (24), student iz Čačka.

Osumnjičeni za ovaj zločin Neđeljko Đ. (28) iz Požarevca, iako je prema prvim nezvaničnim informacijama navodno priznao ubistvo u policiji, u Višem tužilaštvu je negirao delo.

On je porekao bilo kakvu vezu sa ovim slučajem, ističući da nije ni bio u toj ulici.

Miloš M. je brutalno izboden, a verzija događaja po kojoj je mladić nasumično "izabran" da bude žrtva unela je strah među Beograđane koji svakodnevno prolaze pored ulaza u kom se dogodilo ubistvo. Četiri dana kasnije ispred zgrade u kojoj je stanovao Miloš i dalje stoje cveće i vosak izgorelih sveća.





- Ne može čovek da shvati kako je jedan mladi život tek tako ugašen - reči su jednog od stanara iz okolnih zgrada. - Tog dana oko 6.15 nas je probudila buka, ali nismo ništa posumnjali. Često tuda prolaze mladi koji se vraćaju iz provoda.

Miloš M. je sahranjen pre dva dana u rodnom gradu, a u stanu u kome je živeo sa cimerom, juče nikog nije bilo.

U međuvremenu, u javnosti su se pojavile informacije o nasilničkoj prošlosti uhapšenog mladića, koji se trenutno nalazi u pritvoru. Komentarišući navode da je Neđeljko Đ. navodno napao svoju majku pre nekoliko godina, njegov branilac Jovan Stanojević tvrdi da on do sada nije osuđivan.

- Prilikom saslušanja kod tužioca, pročitan je izvod iz kaznene evidencije, u kojoj je stajalo da je on dosad neosuđivan - kaže Stanojević.

Na pitanje kako je osumnjičeni doveden u vezu sa ubistvom, pošto je na saslušanju negirao izvršenje, advokat kaže da njemu to nije poznato.

- Nigde u spisima nema takvog podatka. Jedino što znam to je da ga je policija sačekala pred njegovom zgradom i privela, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 48 sati. Zbog određivanja tog zadržavanja ja sam se žalio odmah uveče, oko 23 sata, ali mi nikakav odgovor do danas nije stigao, iako je trebalo da usledi u roku od šest sati - tvrdi Stanojević.

Prema njegovim rečima, on još čeka zvanično uručenje rešenja o određivanju pritvora, kao i poziv za saslušanja sedam, odnosno osam svedoka. Među njima bi trebalo da bude i devojka osumnjičenog, koju je on sam predložio.

Na napise o zabrani prilaska koju je navodno imao Neđeljko Đ. prema svojoj majci, nema komentara jer Neđeljkov otac, njen suprug, kaže da nikakve izjave za medije neće da daje ni majka, koja je sve vreme pod lekovima, niti on, jer im je tako savetovao advokat.

