NOVA ŠOK ISPOVEST ELITNE BEOGRADSKE PROSTITUTKE! Bila sam pratnja CRNOGORSKOM MINISTRU, a onda sam ga nahvatala u klinču s poznatim glumcem! Evo šta sam radila pred njegovom rodbinom

Elitna prostitutka iz Beograda I. O. otkrila je da ju je jedan ministar iz Crne Gore angažovao da glumi njegovu devojku, kako bi sakrio činjenicu da je homoseksualac, kao i da je u vezi s poznatim srpskim glumcem.



- Dugo sam bila paravan jednom crnogorskom ministru, koji je u vezi s našim poznatim glumcem. A budući da obojica potiču iz konzervativnih sredina, bilo im je važno da u javnosti imaju imidž strejt muškaraca. Ministar mi je bio jedan od omiljenih klijenata jer je dobro plaćao, a kada sam bila s njim, nisam morala ništa da radim. Kada god bi išao na neko službeno putovanje, vodio je mene sa sobom, ali i svog dečka, a ja sam se za javnost pretvarala da sam njegova devojka - priča na početku razgovora I. O. i objašnjava kako su izgledala njihova putovanja.

Procedura je bila sledeća: ministar bi me sačekao na crnogorskom aerodromu, a tamo je već bio njegov dečko. Ministar i ja smo uvek sedeli jedno pored drugog u avionu, dok je njegov dečko bio nekoliko redova iza nas. U hotelu smo ministar i ja uvek uzimali apartman, dok je njegov dečko iznajmljivao jednokrevetnu sobu. Pravilo je bilo da ja, nakon čekiranja, izađem iz apartmana, kako bi njih dvojica mogli da ostanu sami. Tokom dana bih obilazila grad, išla na ručak, pa u šoping jer je uvek bio dogovor da im dam što više vremena da provedu sami. Uveče bih mu opet glumila devojku, a po pravilu dešavalo se da na zvaničnim diplomatskim prijemima uvek sretnem bar još dve devojke koje se bave istim poslom kao i ja - kaže - priča I.O. i otkriva da je ministra i glumca jednom uhvatila na gomili.

"Jednom smo otputovali za Barselonu i baš kada smo se čekirali u sobu, izašla sam da prošetam po gradu. Međutim, brzo sam shvatila da sam zaboravila telefon u sobi, pa sam se vratila i imala sam šta da vidim. Moj ministar i njegov dečko bili su goli u krevetu, i u naletu strasti, jedan drugog su oralno zadovoljavali. Tu sliku ću teško izbaciti iz glave", priča naša sagovornica. Osim na putovanja, ministar je elitnu prostitutku jednom odveo i u svoj dom.

- Sećam se da me je jednom zamolio za veliku uslugu i obećao mi je da će me bogato nagraditi ako mu pomognem. Rekao mi je da ga porodica dugo pritiska da se oženi, pa mi je ponudio nekoliko hiljada evra da odem s njim kod njegove porodice i da mu za vikend odglumim verenicu. Nisam se dugo premišljala da li da prihvatim ponudu jer smo nas dvoje u tom trenutku postali dobri prijatelji i htela sam da mu pomognem. Ali to, naravno, ne znači da nisam uzela novac za tu uslugu. Spremili smo se i otišli kod njegovih, a on je roditeljima već najavio da će doći sa verenicom - priseća se naša sagovornica.

Zatim je ispričala da je pred njegovim roditeljima bila verenica, od kojih he dobila zlatnu ogrlicu, a ministar joj je dao više novca nego što su se dogovorili.

