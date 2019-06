ŠTA JE JUGOSLAV CVETANOVIĆ REKAO U POSLEDNJEM INTERVJUU: Zar bi moj brat ubio Nikolu Bojovića i naše živote procenio na po 15.000 evra! UBRZO JE UBIJEN...

Marjan V, osumnjičen za ubistvo Jugoslava Cvetanovića u Vranju, uhapšen je pre tri dana u Novom Sadu.

Podsetimo, Jugoslav Cvetanović, brat Saše Cvetanovića Pitbula, izrešetan je 2017. godine u haustoru u centru Vranja 45 minuta iza ponoći. Ubica je u njega sasuo tridesetak hitaca iz oružja s prigušivačem.

Inače, Saša Cvetanović osuđen je na 30 godina zatvora, zbog ubistva Nikole Bojovića, brata Luke Bojovića, vođe zemunskog klana 24. aprila u Beogradu, Bojović je ubijen zbog krvne osvete porodice Šaranović, koja ovim ubistvom navodno „vraća krv“ zbog ubistva Branislava Šaranovića 2009. godine, takođe u Beogradu.

„Vranjske“ novine su uradile poslednji intervju s Jugoslavom Cvetanovićem 2017. godine. Mi vam prenosimo tekst.

Kada je uhapšen Saša Cvetanović 2017. godine, pored njega, uhapšeni su i Slobodan Šaranović, brat pokojnog Branislava, kao nalogodavac, kao i Ratko Koljenšić i Miloš Delibašić, kao saučesnici u ubistvu Nikole Bojovića.

Mediji su biografiju Saše Cvetanovića objavili uz detaljne podatke o njegovoj porodici, sa imenima, mestom boravišta, čak i fotografijom zgrade u kojoj žive, ili su živeli. Saša Cvetanović, inače, nije „blaga voćka“.

"Ooo, pa on je naš „poznanik“ još od njegovih maloletničkih dana. Nema dela za koje ovde nije privođen i procesuiran, nije bilo samo ubistva i silovanja. Sad je ostalo samo silovanje", kaže izvor iz PU Vranje.

Narkomanija, krađe, obijanja, nasilničko ponašanje, to je bilo uobičajeno za njega.

"Pamtim ga još kad je bio dete. Ja sam pohađao Ekonomsku školu u Vranju, odmah do naselja „Ledena stena“, gde je Saša živeo. Bio je obesno, nemirno dete, još tad je bio sklon ekscesima, pa smo mu na velikim odmorima udarali čvrge „siplonke“, kaže izvor iz vranjske čaršije.

Aha, idi posle mu udari siplonku; mediji objavljuju da je Saša bio violentan, uvek naoružan i spreman na kavgu. Zbog toga je fasovao nadimke „Gladijator“ ili „Pit bul“, o čemu će kasnije biti reči.

U Srbiji je osuđen zbog dva krivična dela, za jedno na godinu, za drugo na šest meseci, pa pošto nije baš bio voljan da oduži dug društvu, 2008. godine je prebegao u Crnu Goru. Sada je tamo uhapšen, a Srbija traži njegovo izručenje. Ali, pitanje je – Saša je Saša, no kakve veze sa njegovim (ne)delima za koja je osumnjičen i uhapšen, ima njegova porodica?

Svi znaju kako se zovu, gde žive, šta rade... A Crnogorci su Crnogorci, kod njih je osveta, kako reče Njegoš, „sveto piće, bogom zakršćeno“. Još kad tu priključiš „zemunski klan“, eto dodatne kombinacije za likvidacije. Kako je, uostalom, sve ovo počelo? I kakve veze tu ima porodica Saše Cvetanovića, za koga još nije pravosnažno utvrđeno da je ovo delo izvršio?

"Ovom kampanjom, pošto je moj brat osumnjičen za ubistvo Nikole Bojovića, brata vođe „zemunskog klana“ Luke Bojovića, svi smo mi u porodici obeleženi, samo fali da nam stave „target“ na glavu", rekao je tada Jugoslav Cvetanović, mlađi brat Saše Cvetanovića.

Jugoslav brine za svoju, i bezbednost porodice, jer je, kako kaže, pokrenuta medijska hajka, pojedini mediji su čak i objavili snimak zgrade gde stanuju, tako da su, praktično, označili metu.

"Smatram da moj brat Saša nema nikakve veze sa ovim slučajem koji mu se stavlja na teret, a zbog čega smo svi mi iz porodice ugroženi. Podsetite se samo da je u Kragujevcu pre mesec i po dana uhapšen izvesni Opačić, za koga su tvrdili da je „Pit bul“, pa se ispostavilo da nije on. To i mene baš interesuje, a nadam se i celu javnost, a trebalo bi i organe gonjenja – ko je „Pit bul“? Jer, mog brata Sašu niko nikada nije nazivao tim nadimkom, na poternici za njim koja je godinama na snazi, čitko i jasno piše da se traži Saša Cvetanović zvani „Gladijator“", ispričao je Jugoslav Cvetanović pre dve godine.

Da li su, onda, „Pit bul“ i „Gladijator“ ista osoba – Saša Cvetanović?

"Pa, u tome je suština da se radi o dve različite ličnosti; jedna je „Pit bul“, za koga ne znam ko je, a druga je „Gladijator“. Opačić je u Kragujevcu uhapšen greškom, ali mislim da moj brat nije uhapšen greškom, već namerno proglašen za „Pit bula“, koji je zločin izvršio. Kako, u protivnom objasniti činjenicu da je moj brat Saša, za kojim postoji poternica već nekoliko godina, mogao da „šeta“ između Srbije i Crne Gore, kao što pojedini mediji predstavljaju? Siguran sam, pa bar bih ja znao, da od 2008. godine, kada je otišao u Crnu Goru, nije ni privirio u Srbiju. Uostalom, to je lako proveriti i dokazati putem evidencije na graničnim prelazima između Srbije i Crne Gore", ispričao je Jugoslav.

On je tada tvrdio da su Sašu u Budvi skoro svi znali.

"Na šetalištu, ili u igraonicama, klizalištima, svuda gde je radio, znali su ga kao Sašu „Gladijatora“; to ukazuje da nije krio svoj identitet. I šta to znači? Pa znači da neko moćan, sa obe strane granice, koju kontrolišu dve policije, pušta da osoba sa poternice nesmetano prelazi granicu tamo-amo, kad god joj se prohte."

Pojedini mediji su objavili da je u kampanji hapšenja Saše Cvetanovića između ostalih hapšen i Jugoslav.

"To je laž kako bi se potvrdila teza o krivici moga brata. Niko mene nije hapsio, ali su mi objavili ime i prezime, zgradu gde nam je stan, kako bi nas što više preplašili, kako bi što više naškodili mom bratu, koji je osuđen pre suđenja, i time direktno ugrozili moju, i bezbednost cele porodice", rekao je Jugoslav.

On je ipak imao neke veze sa Šaranovićima. Naime, radio je u kazinu kod Slobodana Šaranovića u Budvi, ali je došlo do kurcšlusa.

"Sašu nikada nisam upoznao sa Šaranovićem, pa ni u poslednje vreme, kad se sve ovo izdešavalo, jer sam bio, a i sada sam, u zahlađenim odnosima sa Šaranovićem, zbog svoje greške i jednog sitnog problema koji sam napravio u njegovom kazinu. Ali, kakve to veze ima sa mojim bratom? Mediji pišu da je moj brat bio stalno naoružan, ja to ne pamtim. Mediji pišu da smo prodali stan za 18.000 evra, a evo ključeva kod mene. Mediji pišu da je on to navodno uradio za cifru od 30.000 evra, a da je to uradio, znao bi šta rizikuje glave dva brata. Da li naši životi vrede po 15.000 evra? Saša nikad ne bi tako razmišljao.

Šta iz ovoga mogu da zaključim? Jedino to, da pošto je Saša Cvetanović na poternici, to su neke strukture iskoristile da bi očigledno zaštitile pravog „Pit bula“, a moga brata proglasili njime, tako da je Saša samo žrtveno jagnje u celoj priči", izričit je bio Jugoslav Cvetanović.

Brinuo je da li će samo Saša biti „žrtveno jagnje“, ili je cela porodica stigmatizovana, i izložena „vendetti“.

"Nadam se da će istraga pokazati i dokazati ko je pravi „Pit bul“. Smatram da postoji izvesna osoba pod tim nadimkom, profesionalna, ili kako već, i da je ta osoba sklonjena na sigurno, i faktički oslobođena svega što se odigralo u Beogradu tog fatalnog dana. Ali koliko mi se čini, dok istraga bude završena, bojim se da i mi ne budemo „završeni“.

Jugoslav je tada ispričao i da je u životu svašta prošao, od popravnog doma do Vlade Srbije.

"Poznavao sam pokojnog premijera Zorana Đinđića, on me, pokoj mu duši, i izvukao iz popravnog doma", rekao je u poslednjem intervjuu Jugoslav Cvetanović.

