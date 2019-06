DVOSTRUKA LIKVIDACIJA ŽESTOKIH MOMAKA S NIŠKOG ASFALTA: Ubica u Saška Ludaka i Žarka Ćentu pucao dok su sedeli u kafiću

Nakon dve godine od monstruozne likvidacije žestokih momaka s niškog asfalta Aleksandra Barjaktarevića (36) zvanog Saško Ludak i Žarka Savića (33) Ćente ostala je misterija oko njihovog ubistva usred bela dana oko 11 sati tog 26. juna 2017. godine u Nišu.

Javnost je tada bila uznemirena zato što su dvojica momaka ubijena u sačekuši ispred kafića "Pandora" u ovom gradu, a naočigled gostiju i prolaznika u Ulici Ivo Lola Ribara.

I danas se spekuliše da je ova likvidacija naručena iz inostranstva, ali se pouzdano ne znaju detalji motiva za ovakav čin. Barjaktareviću je godinu dana ranije postavljena bomba ispod "Golfa" nakon čega je on izgubio nogu. Znao je da bi trebalo da brine za svoju bezbednost tako da je od kuće napravio utvrđenje. On je čak svoje prezime Anđelković promenio u Barjaktarević, ali zloj sudbini nije pobegao.

Tog dana su ova dvojica prijatelja očigledno praćena. Njih dvojicu je ubio muškarac sa kacigom dok su izlazili iz kafića "Pandora", a nakon toga je odšetao do motora koji je vozio pomagač. Neki navodi govore da su otišli prema Bulevaru Nemanjića.

I tada i danas pretpostavke iz istrage su da je meta bio Barjaktarević, a da je Ćenta poginuo zato što je bio sa njim u društvu.

"Aleksandar Barjaktarević je u ponedeljak došao u sud na izricanje završne reči na ponovljenom suđenju za ubistvo u Mokranjčevoj ulici, za koje je nepravosnažno osuđen na tri godine zatvora. Žarko Savić Ćenta je u sud došao da bi se video s bratom Markom, koji je na pretres trebalo da dođe iz leskovačkog zatvora, gde je izdržavao jednogodišnju kaznu zbog krađe. Pošto je suđenje bilo odloženo, Aleksandar i Žarko otišli su u obližnji kafić „Pandora“, ispričao je tada naš izvor iz istrage.

Nakon što je u avgustu prošle godine ostao bez noge kad mu je ispod „golfa“ u Dušanovoj ulici podmetnuta bomba, Barjaktarević je bio veoma oprezan, ali tog 26. juna je napravio kobnu grešku.

"On je blindiranim vozilom došao do suda, ali je poslao vozača da sipa gorivo, pa se prošetao do kafića. Ne isključuje se mogućnost da su ubica i muškarac koji ga je dovezao motorom do kafića imali i saučesnika koji je sve vreme pratio ovu dvojicu. Na to upućuje priča očevidaca da su pre ubistva ta dvojica na motoru prošla pored kafića, osmotrila situaciju, a zatim su se vratili i pucali. To su nesumnjivo bili profesionalci", rečeno nam je tada.

Očevici su tada tvrdili da su primetili da je ubica držao pištolj u levoj ruci u trenutku kad je skočio na motor, pa je moguće da je levoruk jer je malo verovatno da bi u žurbi prebacivao oružje iz jedne u drugu ruku.

Žarko Savić zvani Ćenta ostao je mrtav na licu mesta, dok je Barjaktarević ubrzo podlegao povredama u niškom Kliničkom centru.

(Kurir.rs)

Kurir