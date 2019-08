ČETVOROSTRUKI UBICA UMALO DA POSTANE PROFESIONALNI VOJNIK Prošao je sve ispite, osim jednog, komšija otkrio i kog! Deda: Tražio je zakopano blago, oružje je čuvao u svojoj sobi

Meštani Jabukovca za Davora P. osumnjičenog za četvorostruko ubistvo kažu da je oduvek voleo oružje.

- Njegov san je bio da bude profesionalni vojnik! Pa čak na Fejsbuku i profilnu sliku stavio sebe obučenog u vojničko odelo - kažu meštani Jabukovca.

Po njihovoj priči, Davor se i te kako razumeo u oružje. Kad bi se povela priča o ruskom naoružanju, on je sve znao do detalja šta to Rusi imaju, tvrde meštani.

foto: Printscreen/MUP

-Pre par godina Davor se prijavio u profesionalne vojnike. Hteo je da bude vojnik po ugovoru i pričao je kako će da napreduje u službi do najvišeg čina. Pričalo se po selu da je položio ispit izdržljivosti i još neki test. Međutim, pao je na jednom ispitu, nije hteo da kaže kom. Jedan komšija što poznaje proceduru kaže kako je Davor pao na psihološkom testu - kaže za Kurir jedan od meštana ovog sela.

Nakon što je odbijen, Davor se povukao u sebe.

- Mnogo je teško to podneo. Mislio je da je on pravi čovek za vojsku. I mi u selu smo smatrali da je u pravu jer je imao odličnu kondiciju, razumeo se u oružje, prepričavao nam je čak i neke filmove o ratu.

Meštani, koji su najpre bili u čudu da je ovaj čovek četvorostruki ubica, sada, kažu, kad vrate film "ima tu neke logike".

-Živeo je zdravo. Nije ostajao do kasno uveče, nije pušio, kap alkohola nikada nije probao. Šta mu je ’’kvrcnulo’’ da ubije nedužne ljude, koliko dugo je na to mislio, kako je planirao, samo on to zna - kažu Jabukovčani.

Tražio zakopano blago Davor P. se u poslednje vreme zanosio idejom oko traganja zakopanog zlata, a u tome je, šuška se po ovom selu, imao i ortaka. Inače se po Jabukovcu priča da ima dosta zakopanih starina. Davorov deda Radovan za Telegraf povtrdio je da je njegov unuk tražio zakopano blago. - On voli oružje, ali nije odlazio u lov. Čuvao je u svojoj sobi, u kutiji. Istina je da je kad se vratio iz vojske pokušavao da traži blago, ali je odustao. Kod mene je imao sve što treba, i hranu i stan. Moj unuk je do prošle godine radio kod privatnika, u automehaničarskoj radnji, ali se ta radnja zatvorila i od tada nema nikakav posao. Ne verujem da je on ubica, jer su kod njega našli samo 315 evra - kazao je Radovan.

(Kurir.rs/S. Božinović/ Telegraf)

