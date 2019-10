UBICA IZ JABUKOVCA OTKRIO KAKO JE MAJA PUCALA U KAZIMIROVIĆE: Ona je loš pucač, ali sa laserom je lako

Davor Pernić (35), osumnjičen da je ubio Raju Kazimirovića (72), njegovu majku Dragicu (93), sestru Ljubinku Oprikić (76) i sestričinu Draganu Jozeljić (53), naveo je da je njegova saučesnica Maja Bađikić (25) - "loš pucač".

Na pitanje istražitelja kako je ona uopšte uzela pušku i navodno pucala, Davor je rekao da je sa laserom lako pucati, jer laser sve sam uradi. Izgovorio je osumnjičeni ove optužbe istom smirenošću i bez ikakve nervoze kao i na prvom saslušanju.

Maja B. (25), koju je Jabukovčanin Davor P., osumnjičen za četvorostruko ubistvo u ovom negotinskom selu, označio kao svog saučesnika, pritvorena je zbog uznemirenja javnosti, potvrdio je VJT u Negotinu Ksenija Branković.

foto: Printscreen Instagram, Privatna Arhiva

- Maji B. je, na predlog Višeg javnog tužilaštva, a sud je to prihvatio, određen pritvor u trajanju do 30 dana zbog uznemirenja javnosti. Činjenica je da je Davor P. nju označio kao saučesnika u zločinu, ali da li je to zaista tako, i da li je ona uopšte bila na licu mesta, utvrdiće istraga - rekla nam je Ksenija Branković.

Istraga utvrđuje da li je nedavno uhapšena Maja B. (25), za koju Davor tvrdi da mu je saučesnica, pa čak i inicijator prvobitno zamišljene pljačke koja se "otela kontroli", zaista pucala iz malokalibarske puške.

Poricala je da je bila na mestu zločina, a njeni najbliži tvrde da je u to vreme bila kod svojih u Dupljanu i pomagala im u pripremi slave. Oružje kojim su navodno pucali, "škorpion" i poluautomatska puška s prigušivačem, koje je Davor P. navodno napravio, ali i ostalo oružje koje je pronađeno zakopano na salašu njegovog oca, poslato je na veštačenje.

Na mestu zločina nađena je samo jedna čaura iz oružja kojim je navodno pucala ova mlada žena iz negotinskog sela Dupljane, udata u susednom Jabukovcu, sa kojom je Davor P. bio u vezi. Iako je ona negirala sve Davorove navode u vezi sa zločinom, a isprva i vezu sa njim, Maja je na saslušanju priznala da je bila u vezi sa ovim muškarcem.

Zna se da su Raja Kazimirović i njegova sestra ubijeni istim kalibrom, a da su iz drugog oružja, sa po dva metka u glavu, nastradale Dragica Kazimirović i njena unuka Dragana Jozeljić. Balističari tek treba da utvrde da li su projektili nađeni u njihovim telima ispaljeni iz tog oružja.

- Kao materijalni dokaz na osnovu koga će se proveravati Davorove tvrdnje je čaura još jednog oružja pronađena na mestu zločina. Davor je kazao da su oboje nosili rukavice i "fantomke", koje je posle zliočina spalio u svojoj peći - dodaje Sanja Branković, viši javni tužilac u Negotinu.

Automatski pištolj "škorpion" i poluautomatsku malokalibarsku pušku, koji su korišćeni u zločinu, kao i dve malokalibarske puške, jednu poluautomatsku i jednu gasnu pušku, Davor je navodno kupio na crno. Proveravaju se i sve okolnosti u vezi s prodajom tog oružja. Ispituje se i sadržaj mobilnih telefona dvoje osumnjičenih, baš zbog Davorovih tvrdnji da čuva prepisku sa Majom, što će, navodno, nedvosmisleno potvrditi sve što je rekao istražiteljima.

(Kurir.rs/Večernje novosti)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir