DEVOJKA KOJU JE OTEO HOMOLJSKI ARKAN ISPRIČALA KAKO JU JE NAMAMIO: Zapretio joj, pa je ubacio u auto, ALI NISU BILI SAMI

D. S. (53) iz Bora, koju je oteo i zarobio u kolibi, kako se sumnja, njen bivši dečko Srđan M. iz Žagubice, ispričala je da ju je on namamio u kolibu tako što joj je rekao da ide po kombi kojim će je on odvesti nazad do Bora.

Podsetimo, Srđan M. (36) iz Laznice kod Žagubice koji je uhapšen zbog sumnje da je 21. aprila oteo svoju devojku D. S. (53) i zarobio je u kolibi u šumi, na salašu svog ujaka, gde ju je tukao i zavezao.

Srđanu se na teret stavljaju krivična dela protivpravno lišenje slobode i zlostavljanje i mučenje. On je saslušan u tužilaštvu gde je priznao izvršenje ovih krivičnih dela.

Nekoliko dana kasnije, u četvrtak, u Osnovnom tužilaštvu u Boru saslušana je i oštećena D. S. Ona je potvrdila da je prethodno sa Srđanom živela u vanbračnoj zajednici u njegovoj kući u Laznici.

Ona je ispričala da ju je Srđan M. tog dana, ispred Doma zdravlja u Boru, uz pretnju gasnim pištoljem, ubacio u auto. Za volanom je bio treći čovek, rekla je ona.

- U autu me je sve vreme tukao. Vozač nas je odvezao do Srđanove kuće u Laznici. U njegovoj kući rekao mi je da pođem s njim do sela, da on uzme kombi od nekoga, kojim će me vratiti do Bora sa mojim stvarima - rekla je navodno D. S. u tužilaštvu.

Kako je dodala, dok su hodali ka kolibi u šumi, sve vreme je verovala u tu, ispostaviće se, laž, da idu po kombi.

- Kad smo došli u kolibu vezao mi je ruke iza leđa. Tu smo prenoćili, a ujutru kada smo se probudili rekao mi je da će izaći da nam kupi doručak. Kada je izašao iz kolibe, uspela sam da pobegnem kroz prozor - dodala je D. S.

D. S. uspela je da pobegne iz zatočeništva i da luta po šumi.

- Ona nije imala dobru orijentaciju, ali po nekoj njenoj proceni, kako je rekla u policiji, tumarala je šumom dva dana - rekao je ranije izvor.

Žena je uspela da se, posle dva dana hoda, sa povredama po telu, domogne puta gde je naišla na ljude koji su je odvezli u bolnicu.

Kako se saznaje, veštačiće se i njene povrede. U pitanju su lakše telesne povrede. U narednom periodu trebalo bi da se sasluša i vozač.

