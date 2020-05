UBIJENI ŠKALJARCI KRILI SE U 5 LUKSUZNIH STANOVA! Grčka policija ima najnovija saznanja! Iz Atine KOMANDOVALI KLANOM!

Grčka policija pronašla je ukupno pet stanova koje su u Atini iznajmile i koristile ubijene vođe škaljarskog klana Igor Dedović (43) i Stevan Stamatović (43).

Prema pisanju grčkih medija, istraga ubistva dovela je do novih tragova, koji su, pored stana koji je pronađen mesec dana posle likvidacije u restoranu, doveli do još četiri luksuzna stana koja su koristili, ali i do sumnji da su u poslednje dve godine ovim klanom rukovodili iz prestonice Grčke, a ne iz Crne Gore.

Snimile ih kamere... Egzekutori foto: Screenshot

Skupe četvrti

- Dedović i Stamatović imali su najmanje pet štek-stanova u različitim delovima Atine. Svi se nalaze u skupim četvrtima južnog i severnog predgrađa. Prateći ovaj trag, istražitelji odeljenja za ubistvo otkrili su da su oni u Grčkoj boravili najverovatnije godinu i po do dve godine. Koristili su lažna imena, na koje su iznajmljivali stanove. Činjenica da su imali čak pet stanova, svedoči da su menjali lokacije i znali da bi mogli da budu u opasnosti - otkrili su oni.

Izrešetani pred decom i ženama... Igor Dedović i Stevan Stamatović foto: Privatna Arhiva

Dedović i Stamatović, podsetimo, ubijeni su 19. januara u restoranu u predgrađu Atine, naočigled brojnih gostiju, dok su večerali sa suprugama i decom. Navodno, porodice su im doputovale u tu državu kako bi zajedno proveli novogodišnje praznike i sutradan je trebalo da se vrate u Crnu Goru. Međutim, dok su sedeli na „oproštajnoj večeri“, četvorica napadača uletela su u restoran i ubila dvojicu „škaljaraca“.

Izvori iz istrage otkrili su da je prvi stan pronađen u kvartu Varu, u kom je i restoran u kom su likvidirani. U tom stanu navodno nisu pronađeni droga, niti oružje, već samo garderoba i dokumenta. Međutim, šta je otkriveno u preostala četiri stana, istražitelji čuvaju u najvećoj tajnosti. Policija je posle dvostrukog ubistva pokušala od njihovih udovica da sazna gde su im muževi boravili i sa kim su se sastajali, ali one nisu želele to da otkriju.

foto: printscreen Proto thema, Printscreen Star.gr

U toku rekonstrukcija

- Forenzička analiza i detaljni pregled stanova i dalje su u toku. Policija pokušava da utvrdi ko je sve dvojicu pripadnika klana posećivao u njima. Posebno su važni snimci sa sigurnosnih kamera koji su uzeti iz luksuznih kompleksa, jer bi i na osnovu njih moglo da se rekonstruiše kako su živeli, ali i ko ih je obilazio, tj. ko su im sve bili kontakti u Grčkoj - otkrili su mediji i naveli da se tokom istrage došlo do informacija na osnovu kojih se veruje da su ubice došle iz Crne Gore i da je najverovatnije reč o plaćenim profesionalcima.

- Policija ne veruje da su se u Atinu preselili samo kako bi pobegli od ubica suprotstavljenog kavačkog klana, već svi dokazi iskusne istražitelje koji rade na ovom slučaju upućuju da su se u Grčku preselili jer su sedište škaljarskog klana preselili u glavni grad ove države - tvrde oni.

Saslušanje u Podgorici OŠTEĆENI MENJALI ISKAZE Jovan Vukotić (39), navodni vođa škaljarskog klana, saslušan je u ponedeljak u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, gde je govorio o odbrani koju je ranije izneo. On se sumnjiči za pokušaj ubistva Vojina Stupara i Miloša Radonjića u Kotoru 2016, kao i Tamare Zvicer, žene navodnog vođe kavačkog klana u istom gradu, iste godine. - Očekujemo da će ovih dana predmet „Zvicer“ biti okončan u našu korist. Za Stuparov predmet je ostalo da se završi veštačenje balističara - rekao je za crnogorske medije advokat Jovana Vukotića Ognjen Radić. Oštećeni Radonjić i Stupar su tokom istrage menjali iskaze, najpre tvrdeći da ne znaju ko je pucao na njih, a kasnije su za to optužili Vukotića, prenose lokalni mediji.

Rat klanova PRVO UBISTVO U BEOGRADU Rat kavačkog i škaljarskog klana počeo je krajem 2014, kada je iz jednog stana u Valensiji nestalo 300 kilograma kokaina. Navodno, deo pripadnika klana za nestanak je optužio Cetinjanina Gorana Radomana (37). Nekoliko meseci kasnije, u februaru 2015, on je ubijen u garaži na Novom Beogradu i tada je navodno počeo rat do istrebljenja kriminalne grupe koja se podelila na dva klana - kavački i škaljarski. U krvavom ratu koji traje od tada ubijeno je preko 40 ljudi.

Kurir.rs/ ekipa Kurira Foto: printscreen Proto thema, Printscreen Star.gr, Privatna Arhiva

Kurir