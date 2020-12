TAJNI ŠTEKOVI ŠKALJARACA I KAVČANA ŠIROM EVROPE I SVETA: Ovo je metod kojim su se krili jedni od drugih, mnogima nije pomoglo!

Sve vođe dva najjača crnogorska klana, "škaljarskog" i "kavačkog", 2016. godine, kada je rat klanova ušao u najbrutalniju fazu i likvidacije su izvršavane gotovo svakih nekoliko nedelja, napustile su svoja uporišta i pobegle u inostranstvo. Ovo, međutim, većini nije pomoglo - metak ih je i tamo stigao.

Kada se sukob zaoštrio i krv počela da se "proliva kao voda", vođe zaraćenih klanova su brže-bolje spakovale svoje kofere i pobegle iz Crne Gore. Slobodan Kašćelan, koji je u operativnim podacima označen kao vođa "kavačkog klana", tada je utočište potražio u Španiji, dok je njegov najbliži saradnik Radoje Zvicer često menjao lokacije u inostranstvu. Prema operativnim podacima, Zvicer je iz inostranstva povremeno svraćao u Crnu Goru kako bi kontrolisao posao i sastajao se sa saradnicima. Zviceru su u tome logističku pomoć i zaštitu pružali kriminalni klanovi iz Albanije sa kojima je godinama sarađivao na poslovima međunarodnog krijumčarenja narkotika, navodi Blic.

Prema operativnim podacima, Zvicer je, pri svakom tajnom dolasku u Crnu Goru, imao i pratnju, pomoć i zaštitu korumpiranih policajaca iz Crne Gore.

Miloš Radonjić, prvi operativac "kavčana" koji je, kako saznajemo, zadužen za krijumčarenja velikih količina narkotika na početku se skrivao u Brazilu, odakle je koordinirao slanje kokiana prekookeanskim brodovima. Prema operativnim podacima, povremeno je dolazio u Evropu, po dobro poznatom šablonu - koristeći identitet raseljenih lica iz Hrvatske. Radonjić je nabavio biometrijska dokumenta pomenute zemlje pod lažnim imenom i preko njih putovao sve do 2019. godine kada je uhapšen baš prilikom preuzimanja istih.

Policija do sada nije uspela da otkrije u kojoj zemlji se već tri godine skriva Igor Božović, takođe jedan od istaknutih pripadnika "kavačkog klana". Božović je jedno vreme bio u pritvoru u Crnoj Gori, a kada je 2017. godine pušten da se brani sa slobode, "kavčani" su iskoristili svoje veze sa korumpiranim pripadnicima policije Crne Gore i Božović je napustio zemlju bez traga.

S obzirom na to da su Španija i zemlje Južne Amerike, države u kojima su oba klana, i "škaljarski" i "kavački", često boravila kako bi organizovali ili nadgledali prekookeansko krijumčarenje kokaina, vođe "kavača" odlučile su da uporište nađu u državama Centralne i Istočne Evrope, tačnije u Austriji, Češkoj i Ukrajini. Vođa "kavača", Slobodan Kašćelan, krajem 2018. godine uhapšen je upravo u Češkoj. Neko vreme je proveo u pritvoru, a sada ima samo pojačanu meru nadzora i ne sme da napusti teritoriju Crne Gore, pa se u toj zemlji i nalazi.

S druge strane, glavni ljudi "škaljarskog klana" svoju "sigurnu luku" pronašli su u Holandiji, Grčkoj i Turskoj.

Zvicer, se međutim, stacionirao u Ukrajini i uspostavio jake veze sa tamošnjim kriminalnim grupama, ali sa pojedinim predstavnicima vlasti. Zvicer u ovoj zemlji živi pod imenom Pitrer Raduj Ziice, sa njim je i supruga i ostali članovi porodice. Oni su u Ukrajini otvorili i nekoliko firmi, a prema operativnim podacima, drugi čovek "kavačkog klana" je učestovovao i u lokalnim privrednim projektima. Zvicer je u Ukrajini živeo mirno i u luksuznom naselju sve do ove godine, kada su ga plaćenici "škaljarskog klana" locirali i pokušali da ga likvidiraju. Zvicera su presreli usred dana, dok je džogirao ispred zgrade u kojoj živi, i na njega otvorili vatru. Pao je na zemlju pogođen sa nekoliko hitaca, a napadači nisu stigli da ga "overe" jer je iz zgrade, čim je čula pucnje, naoružana istrčala njegova supruga Tamara Zvicer i otvorila vatru na njih. Ovu filmsku scenu zabeležile su sigurnosne kamere, pa je fotografija Tamare Zvicer sa pištoljem u ruci obišla sve ukrajinske, srpske i crnogorske medije. Iznenađeni napadači su se razbežali, a Zvicer je hitno prebačen u bolnicu, gde su lekari uspeli da mu saniraju rane. Prema nezvaničnim informacijama Zvicer i dalje živi u Ukrajini samo je pojačao obezbeđenje i opreznost.

Vođa "škaljaraca" Jovan Vukotić i njegovi najbliži saradnici Stevan Stamatović i Damir Hadžić često su se skrivali u Turskoj. Uspomoć lažnih pasoša lagodno su prelazili granice, uživali i letovali sve dok, 2018. godine, upravo u Turskoj nije uhapšen Jovan Vukotić. Prvi čovek ovog klana je ubrzo, zbog korišćenja falsifikovane putne isprave, isporučen Srbiji gde je izdržavao kaznu do sredine ove godine. Ni tokom boravka u zatvoru nije mogao da bude miran, jer su "kavčani" pokušali da ga otruju, tako što su pokušali da sipaju cijanid u njegovu hranu. Plan je bio razrađen kao na filmu - četiri lažna policajca presrela su automobil Vukotićeve nevenčane supruge, koja mu je nosila hranu u zatvor, obavili pretres vozila i krišom sipala cijanid u hranu namenjenu vođi "škaljaraca", a onda su pobegli. Vukotićeva nevenčana supruga, međutim, shvatila je da je u ovom pretresu nešto bilo čudno, te je situaciju prijavila zatvorskim policajcima, brzo je pokrenuta potraga i lažni policajci su uhapšeni, a trovanje Vukotića iza rešetaka je sprečeno.

Ove godine Vukotić je izručen Crnoj Gori zbog procesa koji se vodio protiv njega, pa je neko vreme proveo i u Spužu, odakle je ubrzo pušten. Otkad se nalazi na slobodi i u Crnoj Gori na Vukotića je već dva puta pokušan atentat. Nedavno je policija presrela napadača koji je naoružan pratio vođu "škaljaraca" s namerom da ga ubije. Lokacija Vukotićevog brata Igora, koji je takođe jedan od ključnih ljudi klana, godinama nije poznata organima reda i javnosti gotovo da nije poznato kako on izgleda.

Vukotićeva "srpska veza" Filip Korać, takođe je nedostupan organima reda. Prema operativnim informacijama sumnja se da se Korać poslednjih meseci skriva u Hrvatskoj, BiH i Sloveniji, gde navodno uživa protekciju bezbednosnih struktura.

Jovo Đurović zvani Kapetan, jedan od vođa "barsko-budvanske kriminalne grupe" i jedan od čelnih ljudi "škaljarskog klana" uglavnom se skriva na području Holandije, gde je sredinom prošle godine preživeo pokušaj ubistva. U napadu u punoj piceriji zadobio je više prostrelnih rana, ali je tada likvidiran njegov prijatelj i navodni telohranitelj Goran Savić.

U toku ove godine čak četiri ključna čoveka "škaljarskog klana" likvidirana su u inostranstvu, na mestima gde su se dugo skrivali i osećali se najbezbednije. Tako su Igor Dedović i Stevan Stamatović izrešetani sa više od 30 hitaca u punom restoranu u Atini i to dok su večerali sa suprugama i decom. Ova likvidacija pred članovima porodice presedan je u ratu ova dva klana, kojima je upravo to bio jedini kodeks koji su poštovali. Četiri napadača s maskama na licima, obučena u crnoj od glave do pete i sa automatskim oružjem su mirno ušetala u pun restoran, izrešetala ih, i pobegla.

Nekoliko meseci kasnije, u julu ove godine, ispred vile na Krfu ubijeni su Alen Kožar i Damir Hadžić. Da su se na ovom mestu osećali bezbedno govori to što je luksuzna vila u kojoj su boravili bila iznajmljena na nekoliko meseci i to što su se, u trenutku napada, vraćali sa plaže na kojoj su proveli ceo dan. Kako je istraga utvrdila, dva ili više napadača, prišla su vozilu čim su se parkirali, otvorili su vatru i izrešetali ih, svakog sa po više od deset hitaca. Preminuli su na licu mesta.

