EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Majka Milene Radulović prvi put o slučaju koji je potresao Srbiju

Majka glumice Milene Radulović, Aleksandra Radulović, za Kurir se prvi put oglasila u javnosti povodom slučaja u kojoj je njena ćerka žrtva seksualnog predatora reditelja i vlasnika glumačke škole Miroslava Mike Aleksića.

- Milena ima bezrezervnu podršku porodice, a s obzirom da je ovo početak u ovoj fazi procesa nećemo davati izjave - rekla je Milenina majka za Kurir.

Podsetimo, Miroslav Mika Aleksić (68), čuveni učitelj škole glume je uhapšen zbog sumnje da je godinama silovao ili seksualno uznemiravao pet devojaka.

- Sumnja se da je on u vremenskom periodu 2012-2020. u prostorijama škole glume u Beogradu, čiji je vlasnik, seksualno napastvovao pet svojih učenica, od kojih su dve za vreme izvršenja krivičnog dela bile maloletne. Pošto se sumnja da ima još osoba koje je osumnjičeni seksualno napastvovao, mogu to prijaviti u prostorijama Policijske uprave za grad Beograd - navodi se u ranijem saopštenju MUP. Aleksića su, pored glumice Milene Radulović, prijavile i I. I., I. V. i M. Đ.

Takođe, da podsetimo, Milena Radulović je detaljno navela kroz koji pakao je prošla.

- Imala sam 17 godina kada me je silovao, u novembru 2012. Sve je pažljivo isplanirao. Govorio mi je da je to radio iz pedagoških razloga. Vodio je računa da se seksualno zlostavljanje dogodi u toku časa, u sobi pored one u kojoj su bili učenici. Koristio je situaciju što smo bile u šoku. Posle svega što sam preživela, prošla sam kroz različite faze. Pojavio se ogroman osećaj krivice. I kako da sve ispričam roditeljima?! Njegova manipulacija i ide ka tome da vam usadi ogroman osećaj odgovornosti, saučesništva, krivice. Zato sam odlučila da više ne ćutim. Ovo je stvar koja mora da se dovode do kraja - reka je Milena Radulović.

