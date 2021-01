DEVIJANTNO, NASTRANO! STRAŠNO JE ZLOUPOTREBITI AUTORITET: Bule progovorio o Mileni i Mikinoj školi, nadovezala se Jelena Velkovski

Milena Radulović u javnosti je napravila pometnju kada je priznala da ju je silovao reditelj i vlasnik škole glume Miroslav Mika Aleksić.

Svetislav Bule Goncić šokiran je onim što se desilo.

"Podržavam ove stavove koje se tiču pripreme. Ovo je tema za stručnjake, za tim koji se, nažalost, bavi ovim stvarima. Ova tema je stalno prisutna, mi moramo da se ozbiljno bavimo time, takvim devijantnim, nastranim, ponašanjem, ako hoćemo da budemo ozbiljno društvo", rekao je glumac u "Novom Jutru", pa dodao:

"Mi smo eksponovani zbog karaktera posla. S*ksualni predatori neće promeniti svoje ponašanje, oni ostaju to što jesu. Pogrešno je politizovati ovu stvar, najgore je zašto nije ovo, zašto nije ono, ovo je ozbiljan problem... Raditi sa decom je velika odgovornosti i izigrati poverenje na monstruozan način je nešto najstrašnije. Velika je hrabrost devojke koja je istupila na ovaj način. Nažalost što je takav primer."

Jelena Velkovski, glumica, kratko je pohađala školu Mike Aleksića, kada je imala 12 godina.

"Meni je taj način rada bio prestrog i surov, par komentara mi nije bilo prijatno, pa sam otišla u drugu školu glume. Ne bih detaljisala, znalo se da on ima ugled kao profesor, iznedrio je velike glumce, ima specifičan način rada, ja nisam na to pristala, brzo sam otišla. Volela bih da onaj ko je stručan radi svoj posao i da će ovo biti urađeno kako treba. Ova situacija je nedopustiva... Istina je da roditelji nisu mogli da dolaze. Tada je bilo opravdano da roditelji nemaju šta tu da traže, takva su bila pravila i to niko nije dovodio u pitanje.... Sedam godina radim sa decom, znam koliko je njihovo poverenje i koliko je strašno zloupotrebiti autoritet i to što ste osoba koju zavole", pričala je ona.

