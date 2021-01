ISPOVESTI DEVOJAKA KOJE SU IŠLE U GLUMAČKU ŠKOLU MIKE ALEKSIĆA: Naterao me da se OKRENEM i potapšao po ZADNJICI! (FOTO)

Vest da je Miroslav Mika Aleksić silovao glumicu Milenu Radulović kada je imala samo 17 godina šokirala je mnoge.

Milena je pozvala i druge devojčice i devojke koje su pohađale Mikinu glumačku školu da progovore, a to su neke odmah i uradile na društvenim mrežama.

"Kada sam napunila nekih 16, 17 godina, Mika me je pozvao kod sebe u kancelariju na razgovor. Ne sećam se tačno kako je to iskomunicirao. Sve u svemu, počeo je da me ispituje vezano za seks. Vrlo se dobro sećam pitanja, kao i šta sam imala obučeno taj dan, što sam kasnije čula da hoće da se desi kada je neki traumatičan trenutak bio u tvom životu. Pitanja su bila: "Da li se kre*eš?". Ja sam se naravno zbunila, ali pošto se podrazumevalo u mom životu da se na svako Mikino pitanje odgovori, ja sam stidljivo odgovorila "da", na šta se on nasmejao i rekao: "Da, da, a je l' voliš da se kre*eš?". Ja sam i dalje bila potpuno zbunjena situacijom koja se dešava, ali je on samo nastavio da postavlja pitanja. "A gde najviše voliš da se kre*eš?". Ja sam i dalje imala neki tupavi kez na licu pa je umesto mene on odgovorio na to pitanje: "Gde stigneš, a?", nakon toga je prestao da me ispituje i jedine situacije koje se sećam sledeće je bilo da mi je tražio da ustanem i da se okrenem, što sam ja poslušno uradila, da bi me on potapšao/protresao po dupetu i rekao: "Malo je kanta, ali može da prođe", samo je deo ispovesti jedne od devojaka.

Jelena Radović Šargarepica na Tviteru je napisala svoje iskustvo.

"Sećam se da je od početka bio surov, da nas je na audiciji primio samo nekoliko, a došlo je na desetine... Roditeljima nisam govorila zbog čega ne idem kod Mike, mislili su da me mrzi", deo je reči Jelene, koja nije krila kako se osećala kad je pohađala Mikinu glumačku školu.

