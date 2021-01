DANIJELA ŠTAJNFELD STALA UZ MILENU RADULOVIĆ POSLE ISPOVESTI O SILOVANJU: Javi se za sve što ti treba! Hvala za hrabri GLAS!

Ispovest glumice Milene Radulović u kojoj tvrdi da ju je u 17. godini više puta silovao ugledni beogradski učitelj glume Mika Aleksić, šokirala je sve.

Mlada glumica je Miku Aleksića prijavila policiji zajedno sa još dve devojke koje, kako je ispričala, ranije nije poznavala, a osumnjičeni učitelj glume priveden je policiji. Glumicu su podržale brojne kolege, ali i Danijela Štajnfeld.

"Hvala za hrabri glas, draga Milena, za sve što ti treba, javi se, uz tebe sam!", napisala je ona.

Danijela je, podsetimo, letos u svom dokumentarcu "Isceli me" otkrila da ju je silovao jedan moćnik iz domaće filmske industrije. Kako je ispričala, nije želela da otkriva ime zlostavljača, ali je potvrdila da se radi o jednom moćniku iz filmske industrije, kao i da se plašila da bilo kome kaže šta se desilo i da je strahovala za bezbednost porodice.

"Upiranje prsta na jednog čoveka pomerilo bi taj fokus sa moje želje da osvestim problem. Ne bih pravila film da je meni bilo bezbedno da javno govorim. Prva sam glumica u Srbiji koja je o ovome progovorila, međutim: da li sam ja prva kojoj se ovo desilo? Kao što postoji pritisak na meni da kažem ko mi je to uradio kako druge osobe ne bi bile u opasnosti, ja pitam zašto pozorišna i filmska zajednica nikada nije ukazala da postoje takve mogućnosti i zašto kolege i koleginice u dugoj tradiciji srpskog glumišta nikada nisu govorili o tome. Zašto je na meni da sama stvorim bezbednost drugima. Pitam se i zašto se sekusalno maltretiranje odobrava u društvu i ne kažnjava. Ako to odobravate, onda će vam posle uzumanja hemijske olovke jednom oduzeti ključeve od kola. Po zakonima u Srbiji silovanje je zločin, ali se društvo pravi da ne postoji. Rečenica "Neću ti ništa" implicira da ako se ograničim da ti neću ništa, možda ću ti nešto uraditi. Svako može da bude predator nad slabijim samo ako se izjasni "neću ti ništa", ispričala je Danijela Štajnfeld u velikom intervjuu za "Gloriju".

Nakon filma usledile su molbe mnogih kolega da obelodani ime silovatelja, ali Danijela to nije učinila.

Milena je navela da je Mika Aleksić identičnu šemu seksualnog zlostavljanja sprovodio i s drugim devojkama, koje su ga takođe prijavile policiji.

"Sve je pažljivo isplanirao. Koristio je situaciju što smo bile u šoku. Osim toga što vam se sve to dešava, uvek je tu bio i strašan osećaj da je tu, u blizini, gomila druge dece", govorila je Milena za "Blic".

Poruke podrške uputili su joj, između ostalih, glumci Milan Marić, Aleksandar Radojičić, Ivan Bosiljčić, Miodrag Radonjić, Goran Šušljik, koleginice Nina Janković, Jelisaveta Orašanin, Ana Franić, Nada Šargin, voditeljke Marija Kilibarda, Irina Vukotić...

Dušica Jakovljević napisala je na svom Instagramu:

"Jedna od najdivnijih devojčica odrasla je u divnu uspešnu mladu ženu. Nedavno, pričala sam o tome kako lepšu devojku nisam videla, kako pleni... Milena je primer za to kako ne mozete da naslutite neciju borbu, necije traume, boli, jer sija, uvek! Jer je uspesna, jer ima to bozanstveno drzanje, jer nas sve obasja svojim osmehom gde god se pojavi... I onda - šamar realnosti... Iza mnogih osmeha kriju se priče za koje ne znate. Najnasmejaniji su svoj osmeh tesko zadrzali, zato on sija vise od svih drugih. Bravo, hrabra devojko, bravo u ime svih zena koje ne smeju da govore..."

"Bravo hrabra devojko! Manipulisati decom koja zele da upišu akademiju je lako jer svi se dobro sećamo koliko je ta želja velika. Da jednom za svagda prestane predatorski monopol!", napisala je Danijela Vranješ.

