NEKAD KUMOVI, SADA ZAKLETI NEPRIJATELJI: Elez je Ždralu krstio sina, pa se zavadili na krv i nož, a sad robijaju u istom zatvoru

SARAJEVO - Darko Elez, jednomesečni pritvor služi u novootvorenom državnom zatvoru u Vojkovićima, u Istočnom Sarajevu, gde je na dugogodišnjoj kazni i njegov bivši kum Đorđe Ždrale Đoka, koji mu je zakleti neprijatelj dugo godina, piše sarajevski Avaz.

Pritvor Elezu je određen zbog opasnosti od bekstva, uticaja na svedoke i opasnosti da će ponoviti krivično delo. Elez se, navodi se, sumnjiči za likvidacije Siniše Miličevića Tigra i Miloša Ostojića, koji su ubijeni u Lukavici 2018. i 2019.

Kako je Avazu potvrđeno iz Tužilaštva BiH Elez je u novootvorenom državnom zatvoru, gde je od kraja prošle godine i Ždrale.

Ždrale, dodaje se, robija zbog ubistva Ljubiše Savića Mauzera.

Elez i Ždrale su, kažu, jedan drugoga pokušali da ubiju u više navrata zbog borbe za prevlast u podzemlju u Istočnom Sarajevu.

Darka Eleza je, kazao je pre nekoliko godina Ždrale upoznao u zatvoru Kula u Istočnom Sarajevu, gde je ležao pet godina, od 1996. do 2001.

"On se uvek priklanjao jačoj strani, pa je tako prišao i meni nakon što je imao problema i dobio batine u zatvoru. Ipak, nikada nismo bili nešto posebno prisni, iako sam bio krsni kum njegovom sinu, na čemu je on insistirao, a ja nisam želeo da odbijemi, jer se to ne valja po srpskim običajima", rekao je Ždrale u Sudu BiH pre šest godina.

Tada je rekao i da se Elez intenzivno družio sa Anđelkom Veljančićem.

Podseća se da su prvi problemi na relaciji Ždrale-Elez počeli 4. januara 2006., nakon što je Slaviša Bilinac rekao Ždrali da Elez namerava da ga likvidira.

Na Ždralu je zatim 13. aprila 2006. pucano u Hrasnici, a za pucnjavu i pokušaj ubistva optužio je upravo Eleza, podseća Avaz.

