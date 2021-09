KOKAIN U LUKU BAR STIGAO IZ EKVADORA: Budo Banana bio u Beogradu kada je policija u skladištu pronašla drogu i uhapsila mu ćerku!

Kokain koji je zaplenjen u Luci Bar 26. avgusta, najverovatnije je stigao iz Ekvadora, otkrili su istražitelji. Kako prenosi crnogorska Pobjeda, banane u kojima je pronađeno 1,4 tone ove droge na brod MSC "Katja" utovarene su u luci Bolivar odakle su krenule prema Panami, a potom je tovar pretovaren na brod na kom je i doplovio u Crnu Goru.

Podsetimo, policija je rekordnu količinu droge pronašla i zaplenila u skladištu firme čiji je vlasnik uhapšeni Budimir Krstović (66), zvani Budo banana u Mujanovićima u Zeti. Lisice su, podsetimo, stavljene i njegovoj ćerki Marini Krstović (27). Ovaj dnevnik otkriva da je vest da je kokain pronađen Budo banana dobio dok je sa suprugom boravio u Beogradu.

Navodno, kada je policija upala u magacin i u kontejneru pod brojem 2008 otkrila 1,4 tone kokaina, njegova ćerka Marina Krstović (27), bila je u Zeti i zbog toga su njoj prvoj stavljene lisice na ruke.

foto: Printscreen/Linkedin, Printscreen/Youtube/Dan

- Prvim letom, sutradan, vratio se u Crnu Goru, pošto mu je ćerka telefonom saopštila da je policija pronašla drogu. I Marina i Budimir Krstović su pred istražiteljima tvrdili da nemaju ništa sa pronađenom drogom i policiji ponudili saradnju i pomoć - navodi dnevnik.

Kako navode, istražitelji još uvek proveravaju kako je rekordna količina od 1,4 tone doplovila do Luke Bar, kao i gde je tačno droga ukrcana.

- Za sada nije poznato da li su kontejneri sa bananama iz Paname nastavili transport brodom ,,Katja" prema Malti ili su pretovareni na neki drugi teretnjak. Utvrđeno je da je brod ,,Šarlot" iz italijanske luke Đoja Tauro preuzeo kontejnere sa naručenim bananama i prevezao ih do Luke Bar. Jedinica za borbu protiv narkotika ekvadorske policije dala je odobrenje da brod ,,Katja" sa kontejnerima banana, koje je poručila firma Budimira Krstovića, isplovi iz luke Bolivar u Ekvadoru i nastavi planiranu rutu prema Evropi, jer je nakon detaljnih provera utvrđeno da na njemu nema droge - saznaje Pobjeda.

Ćerka Govori četiri jezika i pomaže ocu Marina Krstović, kako navodi crnogorski dnevnik, je istražiteljima ispričala da nije zaposlena u očevoj kompaniji koja se bavi prodajom banana, ali da mu pomaže poslednjih godina u poslovima sa dobavljačima s obzirom da je završila ekonomski fakultet u Velikoj Britaniji i govori španski i engleski od ukupno četiri jezika kojima se služi. Objasnila je da kompanija njenog oca posluje već 30 godina, a da mu ona poslednjih sedam godina dva puta nedeljno poručuje robu od dobavljaca iz Južne Amerike, tvrdeći da tokom sedam godina poslovanja sa kompanijom iz te države nije bilo ni jednog problema.

foto: MUP Crne Gore

Međutim, prema nezvaničnim informacijama, pod kontrolom američke DEA, tovar je praćen tokom čitavog puta. Za sada nije poznato da li je kokain unet i skriven među banane na vodi, tokom plovidbe ili pretovara u Panami.

Utvrđeno je da je brod ,,Šarlot" iz italijanske luke Đoja Tauro preuzeo kontejnere sa naručenim bananama i prevezao ih do Luke Bar. Luka Đoja Tauro u Kalabriji je godinama pod posebnim nadzorom italijanske carine i policije zato što predstavlja jednu od glavnih ulaznih tačaka za drogu. U toj luci je početkom novembra prošle godine zaplijenjeno 932 kilograma čistog kokaina koji je bio sakriven u kontejneru smrznutih dagnji iz Čilea. Vrijednost tada zaplenjene droge na crnom tržištu je, kako je tada italijanska policija saopštila, procijenjena na oko 186 miliona eura.

foto: Profimedia

- Istražitelji koji su pratili vrijednu pošiljku narkotika, koja je na kraju završila u skladištu u Zeti, kontrolnim skenerom su potvrdili informaciju strane službe da se sa bananama nalazi kokain, a crnogorskim carinicima i policiji je naređeno da se ponašaju kao da je sve u redu i propuste kontejnere koji su 26. avgusta prevezeni do magacina u vlasništvu Budimira Krstovića u zetskom selu Mojanovići - navode oni, tvrdeći da su čitavom "Akcijom 187", rukovodili strani operativci, koji su utvrdili da je tri kontjnera sa bananama poručila Marina Krstović (27), od dobavljača Co ex Friuit S. A. iz Ekvadora za kompaniju ,,San Francisko" u vlasništvu njenog oca.

Prema saznanjima Pobjede, Marina Krstović je odmah nakon pronalaska droge, policajcima ponudila imena i kontakte dobavljača, kao i uvid u poslovnu korespondenciju.

Ona je pred policajcima, kako navode, telefonom pozvala dobavljača Karlosa Falkezija, koji joj je saopštio da je pošiljka koju joj je uputio prošla sve neophodne kontrole u luci Bolivar u Ekvadoru, ali da ne može sa sigurnošcu da tvrdi šta se dešavalo sa tovarom na putu do Crne Gore.

