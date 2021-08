A OD KUMA SLOBODA! SUDIJA PUSTIO BUDA BANANU IZ PRITVORA: Neviđeni skandal posle zaplene 1,4 tone kokaina u Crnoj Gori

Sudija za istragu Radomir Ivanović, koji je odlučio da Budimira Krstovića (66), zvanog Budo Banana, i njegovu ćerku Marinu Krstović (27), koji se sumnjiče za šverc 1,4 tone kokaina, pusti na slobodu, sa osumnjičenima je u kumovskim odnosima!

Ivanović je potvrdio da je u kumovskim odnosima sa Krstovićima, ali je tvrdio da nije pristrasno postupao kada je odlučio da poznatog uvoznika banana i njegovu ćerku pusti da se brane sa slobode.

- U pitanju je brat Budimira Krstovića. Jesam prijatelj i imamo neke odnose koji se mogu dovesti u vezu s tim. On je bio svedok na krštenju mog sina pre nekih 30 godina. Ali za mene to nije sumnja u moje pristrasno postupanje. Uopšte nisam pristrasno postupao - rekao je Ivanović za portal RTCG, tvrdeći da je on lično izdao naredbu da se izvrši pretres poslovnih prostorija u Mojanovićima u Zeti, u kojima je kokain skriven u tovaru banana pronađen.

Budimiru Krstoviću i njegovoj ćerki Marini, podsetimo, sudija Ivanović je zabranio da napuštaju mesto boravišta u Crnoj Gori, naložio je oduzimanje pasoša, kao i da se jednom mesečno javljaju Upravi policije.

Na ovu odluku suda žalbu je najavilo podgoričko Više državno tužilaštvo, koje je i donelo naredbu o sprovođenju istrage, i posle saslušanja na kom su negirali krivicu, predložilo da čuvenom uvozniku banana i njegovoj ćerki bude određen pritvor. Rekordna zaplena kokaina, koji je u Luku Bar stigao na brodu u tovaru banana, podsetimo, dogodila se u četvrtak, kada su osumnjičeni i privedeni.

Kurir.rs/J. S.