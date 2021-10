UBICA ĐOKIĆA JE NAŠ ČOVEK! Meštani Aleksinca saglasni: Neko je hteo da likvidacija izgleda kao pljačka da bi SAKRIO PRAVI MOTIV

Dok policija traga za ubicama i oružjem kojim je svirepo likvidirana tročlana porodica Đokić iz Moravca kod Aleksinca, meštani tog sela ne isključuju mogućnost da je pljačka koja se pominje kao motiv zločina samo maska i da je posredi osveta.

Žitelji Žitkovca i Moravca saglasni su u jednoj stvari - da je Goran bio mnogo oprezan. Zato, kako su rekli, ne veruju u priče da je on kobne noći sa sobom nosio veliku sumu novca.

- Gorana sam poznavao dugo, išli smo u školu zajedno. Sećam se njegovih početaka. Znate, u ona vremena izlazio je na ulicu da bi preživeo, kao i svi mi. Radio je s devizama, a uporedo je nabavljao robu iz Bugarske, koju je prodavao. Goran je prvi otvorio menjačnicu u Aleksincu i ona je dobro poslovala. Međutim, siguran sam da tog dana nije nosio sa sobom 100.000 evra, kao što se pominjalo - priča Goranov poznanik.

Kako dodaje, sumnje da je ubijen zbog novca kojim je hteo da kupi ćerki Lidiji stan u Nišu nisu potkrepljene činjenicama.

- Ovo što se desilo ne dao bog nikome. Ubijena je porodica, a ne zna se zašto. Svi pričaju da je Goran prodao kuću da bi kupio ćerki Lidiji stan. Samo zaboravljaju da je to bilo pre dve godine i pitanje je koliko je novca dobio za kuću. Ovde su cene nekretnina drugačije i dosta niže u odnosu na one u Nišu, a kamoli u Beogradu. Goran jeste bio strog i poslovan. Svakoga je ispoštovao, ali je to tražio i od drugih. Mislim da je neko želeo da njihova likvidacija izgleda kao pljačka kako bi sakrio prave motive. Jer, ako se otkrije motiv, doći će se i do ubice. Priča se po mestu da je u pitanju neka osveta, ali je to na policiji da utvrdi. Da li bi neko zatro celu porodicu zbog novca? Ako i bi, koji bi to iznos bio? - rekao je Goranov poznanik, i dodao:

- Upravo zbog toga sumnjamo da su ubijeni zbog osvete, a tu sumnju potkrepljuje informacija da je Goran navodno ljudima pozajmljivao novac. Možda je s nekima sklopio ugovor o zajmu, a taj kasnije nije imao da mu vrati, pa je Goran možda preuzeo njegovu imovinu. Takođe, postoji mogućnost da nekome nije hteo da pozajmi novac i da se i u tome krije motiv. Sa druge strane, policija pretresom stana i menjačnice Đokića nije pronašla svesku dužnika niti bilo koji materijalni dokaz koji bi ukazivao na to da je Goran pozajmljivao novac drugima - rekao je Goranov drug.

Kako kaže, svi su saglasni da je ubica iz Aleksinca ili okoline.

- On je zasigurno naš čovek, jer Goran ne bi zaustavio automobil pred nepoznatim ljudima. Na to se dodaje činjenica da su njihova tela pronađena na mestu gde se radila separacija peska. To mesto znaju samo oni koji su odavde. Takođe, i spaljeni automobil im je pronađen u ataru sela Tešice. Sve to ukazuje da se neko baš dugo spremao da izvrši zločin - rekao je Goranov poznanik.

Kako se saznaje, policija je na pola puta između Moravca i Tešica pronašla balone s vodom koje je Goran prevozio u svom "pasatu".

- On je često u automobilu imao balone koje je nosio i u njih sipao vodu. Ubica je verovatno shvatio da bi oni mogli da mu smetaju, pa ih je izbacio negde na pola puta između mesta gde su sakrivena tela i mesta na kom je spaljen automobil. Izbacivanje balona s vodom iz automobila može koštati ubicu slobode - objasnio je izvor.

Podsetimo, Goran (57), Gordana (56) i njihova ćerka Lidija (25) ubijeni su s nekoliko hitaca iz vatrenog oružja, najverovatnije dok su bili u svom automobilu na putu između Moravca i Aleksinca. Ubica je posle zločina njihova tela spalio i zakopao ih na obližnjoj njivi. U selu Tešica, na 12 kilometara od tog mesta, pronađen je i njihov automobil, koji je takođe bio spaljen. Porodica je sahranjena na seoskom groblju u Žitkovcu.

