JOVIČIĆ UCENJIVAO INVESTITORE I OBOGATIO SE: Evo kako se bahatio bivši predsednik Opštine Palilula! Danas mu pohapšeni i pajtosi

Zbog sumnje da su malverzacijama omogućili izgradnju ilegalnih objekata na teritoriji opštine Palilula policija je danas uhapsila 13 osoba. Ova današnja akcija je očigledno nastavak slučaja u kojem je početkom juna uhapšen nekadašnji predsednik opštine Palilula i funkcioner SNS Aleksandar Jovičić, mada za sada još nema zvaničnih potvrda.

Jovičić se našao iza rešetaka sa saradnicima zbog sumnje da je nezakonitim postupanjem omogućio izvođenje nelegalnih građevinskih radova na teritoriji opštine Palilula, podseća "Blic".

On je posle dva meseca pušten na kućni pritvor, ali to očigledno nije bio kraj ove afere jer su danas, kako je saopštio MUP, uhapšeni V. Ć. (1952), odgovorno lice GO Palilula, koji se tereti za krivično delo trgovina uticajem, kao i građevinski inspektori M. L. (1962), osumnjičen za krivična dela trgovina uticajem u pomaganju i zloupotreba službenog položaja, Đ. R. (1959), G. P. (1969), B. C. (1959) i Z. P. (1959), osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja, saopštio je MUP.

Takođe, uhapšeni su i investitori S. H. (1981), S. S. (1970), M. B. (1951), T. D. (1973), A. V. (1959), V. Ž. (1972) i Ž. L. (1979), koji se terete za trgovinu uticajem.

Policija ga pratila mesecima

Kako je saopšteno danas, krivičnom prijavom biće obuhvaćena i dva bivša odgovorna lica GO Palilula, koja su odranije u pritvoru, dok se za jednim investitorom intenzivno traga. Njihova imena danas nisu saopštena.

Odgovorna lica GO Palilula inače, terete se da su, od jula 2016. do novembra 2018. godine, uzimala novac od investitora kako bi uticala na inspekcijske organe i na taj način im omogućili da nelegalno izgrade objekte na teritoriji te opštine.

Nelegalno do 29 miliona dinara

Jovičić je uhapšen nakon što ga je policija mesecima pratila zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj i nelegalno pribavio skoro 29 miliona dinara (oko 250.000 evra).

Sa saradnicim je do savršenstva razvio "modus operandi" - ucenjivali su investitore da im daju novac kako im na gradilište ne bi slali inspekciju, a potom bi sa njima napravili dogovor.

"Od investitora su uzimali novac 'za zaštitu'. To znači da ih ucenjivali da im plate kako im ne bi poslali građevinsku inspeciju i da im niko ne bi izdavao naloge o rušenju. Onda su u službene isprave unosili lažne podatke koji su omogućavali da jednog dana ti objekti mogu da budu uknjiženi, što inače ne bi mogli da budu. Za to sve su uzimali materijalnu nadoknadu", rekao je ranije izvor .

Umešao tasta, ženu i svastiku

Prema nezvaničnim informacijama policija je tada u Jovičićevoj kući pronašla materijalne dokaze koji potvrđuju sumnje zbog kojih je uhapšen.

Pojedini beogradski mediji navodili su da je u njegovom stanu pronađeno i 350.000 evra u kešu. Policija zvanično ovu informaciju nije želela da potvrdi, ali je rečeno da su u njegovim privatnim prostorijama pronađeni "značajni materijalni dokazi" koji potvrđuju sumnje zbog kojih je uhapšen.

Poslove je završavao i uz pomoć tasta, supruge i svastike.

Kako je nezvanično potvrđeno "Blicu", firma "Diva&Eagle co.", koja se bavi upravo legalizacijom, projektovanjem i dizajnom enterijera pripada uhapšenom Jovičiću, ali se vodi na njegovog tasta.

U ovoj firmi, preko koje je moguće završiti legalizaciju objekata, rade Jovičićeva supruga, njena sestra i jedna dizajnerka enterijera.

Jedan od "poslova" za koji se osnovano sumnja da je Jovičić zloupotrebio službeni položaj je omogućavanje bivšem predsedniku opštine Danilu Bašiću da gradi.

Bivši funckioner bio je suinvestitor na jednoj zgradi, a gradio je, navodno, bez dozvole i potrebne tehničke dokumentacije. Bašić je uhapšen krajem marta, saslušan u Upravi kriminalističke policije, a Tužilaštvo je bilo odredilo zadržavanje. Bašić je nelegalnu gradnju započeo prošlog septembra.

Jovičić je bio osumnjičen i da je namestio kupovinu opštinske parcele jednom poznatom crnogorskom biznismenu-političaru.

Živeo na visokoj nozi, asfaltirao put do svoje kuće

Njegovo hapšenje je, očekivano, tada bila glavna tema razgovora u Borči, a meštani su posvedočili da je Jovičić poslednjih godina "živeo na visokoj nozi" i da je prvo što je uradio, kada je postao predsednik opštine, asfaltirao put do porodične kuće u Borči.

Primetili su i njegov meteorski uspon.

"Potiče iz prosečne porodice što se finansija tiče, a brzo je došao do novca, firme. Bahatio se strašno", dodaje on.

Časovi letenja 8.000 evra

Plata predsednika opštine je oko 100.000 dinara, međutim jasno je da su Jovičićevi prihodi bili veći s obzirom da je samo za časove letenja pre nekoliko godina izdvojio 8.000 evra (oko 950.000 dinara).

Obuka za sportskog pilota traje od četiri do šest meseci i uglavnom je završavaju oni koji žele povremeno da lete u aero-klubovima ili one koji žele da imaju svoj avion!

Iz opštine Palilula su tada za medije rekli da je Jovičić za ovu obuku uzeo kredit od banke i da je uzeo potrašački kredit i da časove letenja avionom plaća na 12 mesečnih rata.

Jovičić je kasnije izjavio da je kao dečak sanjao da bude pilot.

"Siguran sam da nisam počeo da se bavim politikom otišao bih da učim za vojnog pilota. Obzirom da me je život odveo na drugu stranu ostao je moj san o tome da upravljam avionom i upisao sam akademiju u Vršcu i krenuo na časove za upravljanje sportskim avionom", rekao je Jovičić.

Od ekonomiste do predsednika opštine

Jovičić je inače po struci diplomirani ekonomista, a na čelo predsednika opštine Palilula ponovo je izabran prošle godine. Rođen je u Srebrenici, a od 1992. godine živi u Beogradu.

Završio je Tehničku saobraćajnu školu, a od 2008. do 2011. bio je na Visokoj poslovnoj školi u Beogradu gde je stekao zvanje ekonomiste strukovnih studija. Od 2006. do 2010. godine radio je kao menadžer prodaje, a član Srpske napredne stranke postao je 2008. godine. Vremenom je postao predsednik omladine SNS-a i potpredsednik Izvršnog odbora.

U periodu od 2012. do 2016. godine bio je šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada Beograda. Nakon parlamentarnih izbora, održanih u martu 2014. godine, postaje narodni poslanik u Skupštini Srbije izabran na listi Srpske napredne stranke.

Posle izbora 2016. postao je predsednik beogradske opštine Palilula. Iste godine izabran je i za predsednika Izvršnog odbora NALED-a.

Jovičić je na mesto predsednika opštine Palilula podneo ostavku krajem juna, a novi predsednik i rukovodstvo izabrani su mesec dana kasnije. Na sednici je odlučeno da novi predsednik bude diplomirani pravnik Miroslav Ivanović, odbornik sa liste "Aleksandar Vučić - za našu decu".

