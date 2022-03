MOJA DUŠANKA JE JAKA, PREBRODIĆE ONA OVO Sin Obrenovčana pokošenih na putu: Predao se, znamo se iz kraja SNIMAK S MESTA TRAGEDIJE

Ne znam ni da se eventualno zaustavio i pokušao da pomogne, da li bi to spasilo život mom ocu. Ali ja bih svakako da se tako nešto dogodilo, izašao iz auta i pokušao da pomognem unesrećenima, kaže neutešni sin Miloš kojem je otac u toj nesreći poginuo a majka povređena

OBRENOVAC - Čuo sam da se vozač, koji je naleteo na moje roditelje na Zabrežju, predao policiji. Nažalost znamo se iz kraja, isto smo godište. Ne želim nikome da sudim, niti optužujem za bilo šta.

foto: RTV Mag Youtube printscreen

Tu su nadležni organi. Možda je sudbina tako htela, možda su neke okolnosti dovele do tragedije, sve to utvrdiće istraga. Ne znam ni da se eventualno zaustavio i pokušao da pomogne, da li bi to spasilo život mom ocu. Ali ja bih svakako da se tako nešto dogodilo, izašao iz auta i pokušao da pomognem unesrećenima.

Ovako za Novosti komentariše nemili događaj Miloš K. zvani Kare, na čije je roditelje pre tri dana automobilom naleteo A. J. (50) i pokosio ih. Sat vremena posle nesreće Milošev otac Slobodan je preminuo, a majka Dušanka je sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar.

- Mnogo nam je svima teško, i dalje ne možemo da verujemo šta se desilo. Evo spremamo se za sahranu oca, koji će biti sahranjen danas na Novom obrenovačkom groblju.

foto: RTV Mag Youtube printscreen

Majci smo saopštili šta se dogodilo, i veoma teško je to prihvatila. Ona ima ozbiljne povrede, potres mozga i veliki hematom na glavi. Lice joj je unakaženo, ali drži se.

Moja Dušanka je jaka žena i moraće da prebrodi i ovo. Izašla je iz bolnice, jer želi da na poslednji put isprati čoveka sa kojim je provela vek. Tužan sam, moji roditelji, stari ljudi su u pitanju. A šta da je bilo neko dete, sa obzirom da na tom mestu nema ni pešačkog prelaza ni trotoara - rekao je Miloš.

foto: RTV Mag Youtube printscreen

Kurir.rs/Novosti/Foto/Video: RTV Mag Youtube