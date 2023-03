"POZVAO ME PRIJATELJ I REKAO SIN TI JE UBICA" Uzeo sam telefon, pozvao policiju: Teška ispovest oca tinejdžera koji je ubio rođaku

To je za osudu, a i on sam traži da ga što pre osude. Svi smo loše i supruga i moja majka su loše, kaže potreseni otac

ZRENJANIN - Maloletnik (17) priznao je pred Višim javnim tužilaštvom u Zrenjaninu da je u ponedeljak, 20. februara u poslepodnevnim satima, zverski ubio rođaku S. P. (65) u njenoj kući u selu kod Bečeja.

J.B., otac maloletnog mladića, koji je pozvao policiju i prijavio sina, u potresnoj ispovesti za Novu objašnjava šta se dogodilo kobnog dana.

Po saznanju da mu je sin možda ubio rođaku odmah alarmirao policiju, a slutnje su se nažalost ispostavile kao tačne.

„Dva dana pre ubistva moj sin je pobegao od kuće. U ponedeljak, tog kobnog dana, otišao sam u Bačku Topolu da ga tražim. Pri povratku kući, zazvonio mi je telefon. Pozvao me je drug i rekao mi da mi je pronašao sina u kolima u centru grada. Rekao sam da ga zadrži dok se ja vratim. Požurio sam, ali mi je ubrzo ponovo zazvonio telefon. Isti drug me je pozvao da mi kaže da je moj sin ubica“, kaže potreseni otac.

Kako kaže, drug mu je ispričao da je njegov sin počinio ubistvo.

„Rekao mi je da je ubio Stanu. Dok smo pričali, on je opet pobegao. Odmah sma otišao u policiju, a usput sam zvao Hitnu pomoć da odu do nesrećne žene. U međuvremenu sam javio prvom komšiji, koji živi pored pokojne Stane, da ode da proveri da li je istina, da li je živa. Pozvao me je posle nekog vremena i rekao da ju je našao na podu prekrivenu ćebetom i da nije živa“, kaže šokirani otac.

Potraga za maloletnim LJ. B. Okončana je istog dana njegovim hapšenjem u centru Bačke Topole, iza Topikove zgrade.

„Zbog lažnih dojava podignuta je velika akcija, zatvorana je škola u Topoli u koju je moj sin išao, blokirali su i selo. Međutim, on je uhapšen u gradu, a isto veče je odveden pred tužioca u Zrenjaninu gde je sve priznao. Nakon toga je odveden u zatvor“, kaže Jovica za naš portal.

Pre saslušanja naš sagovornik je razgovarao sa sinom koji mu je priznao šta se dogodilo.

„Rekao mi je da je ulazio kroz prozor kuće ubijene Stane kako bi ukrao ključeve od automobila, kada se ona pojavila na vratima. Tu kada su se sreli,u šoku i strahu, on je naleteo na nju, ona na njega. Počeli su da se komešaju i onda se dogodilo sve dalje…“, jedva prepričava naš sagovornik, pa dodaje:

„Nožem je ubadao u predelu grudi, davio ju je kanapom, a čekićem ju je udarao po glavi“, jecajući i u neverici izgovara Jovica.

Razlog ovog zločina, kako ističe, ni sam ne zna.

„Moj sin nije koristio narkotike i nikome nije dužan novac, to znam. Živimo u maloj kući, video bih da je koristio nešto. Mi nemamo televizor, igramo karte ili domine, ali njemu su uništili detinjstvo i život. Ima nekoliko osoba u selu koji su ga prijavljivali bez razloga, napadali su ga alkoholiačri, bes u njemu se nakupljao, pa je ukrao i moj automobil prošle zime i slupao se, bežao je, ali smo uspeli da ga nekako smirimo sve do sada. Sada mu je nešto kvrcnulo u glavi i sav bes je iskalio na nesrećnu ženu“, kaže neutešni otac.

Kako dodaje, nema opravdanja za postupak njegovog sina, jer je svestan da je počinio svirepo ubistvo.

„To je za osudu, a i on sam traži da ga što pre osude. Svi smo loše i supruga i moja majka su loše“, zaključuje potreseni otac.

Kurir.rs/Nova