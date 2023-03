"TI SI MENI UBIO SINA, JA ĆU TEBI DA VRATIM KRV!" Marković o sukobu nikšićkih familija: Samo OVAKO može da se PREKINE KRVNA OSVETA

Nekoliko decenija pre nego što je počeo krvavi rat kavačkog i škaljarskog klana, kroz koji su se često preplitali motivi krvne osvete, takav sukob imale su dve porodice iz Nikšića - Vilotijevići i Radulovići.

Sukob dve familije ubrzo se pretočio u kriminalne obračune, a porodice su u ratu kotorskih klanova zauzele svoje strane - Vilotijevići su stali na stranu kavčana, Radulovići na stranu škaljaraca.

Kako je sve počelo?! Ova krvava priča počela je 4. oktobra 1986. u vatrenom obračunu kod hotela "Onogošt" u Nikšiću, kada su se na semaforu zaustavili "fića", "lada“ i "zastava 128". Tada je iz "lade" neko iz puške zapucao prema "zastavi" u kojoj su bili braća Zoran i Kićun Vilotijević. U ostala dva automobila bila su braća Radulović - Slavko, Ranko i Mijo. Ispaljeni hitac usmrtio je Zorana, zbog čega je njegov brat uzvratio pucnjavom. Smrt Vilotijevića podigla je na noge ceo Nikšić, jer su odmah krenule da kruže priče kako će uslediti krvna osveta. foto: Printscreen Facebook/YT, Shutterstock Na suđenju koje je usledilo, Radulovići su osuđeni na zatvorske kazne koje su predvidjene da odgode krvnu osvetu, ali to se nije desilo. Ubijeni su Zoranov brat Kićun i Kićunov sin Filip Vilotijević. Iz porodice Radulović ubijen je Slavko Radulović, a obračun dve porodice odneo je i život trojice njihovih prijatelja. U žiži javnosti našla se i ćerka pokojnog Kićuna Vilotijevića, Jelena, kada je u maju 2018. uhapšena i saslušana zbog sumnji da je jedan od vođa grupe koja se bavila prodajom droge. Da porodica Vilotijević "igra" na strani kavčana dokazao je i događaj s kraja 2018. godine, kada je u Beču ubijen Vladimir Roganović, a teško ranjen Kićunov drugi sin, Stefan.

Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde se dotakao sukoba ove dve porodice.

- Ovde nema krvnih osveta, ovde je krenuo lanac ubijanja. Sasvim je slučajna koincidencija koju su oni proglasili krvnom osvetom. U Crnoj gori nemojte ljudima dirati 2 stvari odnosno grad i pleme. Ljudi su tamo podeljeni na plemenena, a ne na sela i namerno to kažem. Istrebili su se svi sa tih sela - istakao je Marković i potom otkrio kada je meso zapravo krenulo da se seče na komade:

- To nam je došlo iz Crne Gore. Običaj je bio da po mladu idu muške glave na konjima. Sednu svi sa jedne i sa druge strane. Onda otac mlade ustaje i kaže "glava glavi, plećka harambaši, a fukara može od rebara". Preko 200 mrtvih je bilo, od tad se seče sve. To je jako ponosan narod. Ovi kavčani i škaljarci su smeće tamo, to nema veze sa krvnim osvetama. Oni su se pokrvili zbog plena odnosno zbog droge. Krvna osveta je zbog časti. Ti si meni ubio sina, ja ću tebi da vratim krv.

Marković je potom otkrio i kako se prekida krvna osveta.

- Glava porodice čiji je član ubio, nosi malu mušku bebu kod glave druge porodice. On tu odlučuje da li će beba da živi ili umre. U svakom slučaju tada se prekida krvna osveta - rekao je Marković.

