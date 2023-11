SAŠA IZ POŽEGE IZBO BABU I DEDU PA MRTVOM STARCU STAVIO 10 DINARA U USTA: Njegove reči nakon izricanja presude ŠOKIRALE sve u sudu

Saša Lađevac (25) iz Požege svirepo je zaklao deda Milana (71) i babu Draganu (69) u obližnjem selu Glumac, tako što im je zadao čak 31 ubod nožem! Iz džepa mrtvog starca potom je uzeo 400 dinara, a novčanicu od 10 dinara mu je ugurao u usta!

Ovaj stravični zločin desio se pre tačno 13 godina. Kobne večeri, ubica je kod babe i dede u selo stigao oko 19 sati. Milan je u to vreme lomio kukuruz u šupi, a baba Dragana ležala je na krevetu u kući.

Saša je u dvorište ušao neopaženo, sa crnom kapuljačom sa prorezima za oči preko glave, a zatim je bacio flašu da bi privukao pažnju dede. Kada je nesrećni čovek ustao da vidi šta se dešava, uboden je nožem, najpre u stomak, a zatim i u grudi.

Brutalno izbodeni na kućnom pragu

Iako ranjen, Milan je ostao na nogama, čak je i krenuo prema kući. U isto vreme, privučena bukom iz dvorišta, na vratima se pojavila i baba. I ona je odmah dobila udarac nožem u leđa, usled kojeg je pala.

Deda je za to vreme uspeo da se popne na sprat kuće, gde je dohvatio nož u nameri da se odbrani, ali ga je tada unuk udario motkom. U međuvremenu, napadač je iskrivio prvi nož pa se vratio do dvorišta, odakle je uzeo drugi.

Teško povređeni starac stigao je do kuhinje, odakle je telefonom pokušao da dozove policiju. Međutim, sprečen je u tome kada je žestoko sa leđa izboden nožem. Uspeo je da zakorači još samo korak-dva i onda je pao na trem...

Baba Dragana pokušavala je, kukajući, da ustane, ali je poživela još samo par trenutaka. I ona je ubrzo dokrajčena nožem. Lekari su, prilikom obdukcije, na Milanovom telu našli 13 rana od noža, a na telu njegove supruge čak 18.

Posle zločina, unuk je pretresao deda Milana i uzeo mu iz džepa 400 dinara, a jednu novčanicu od 10 dinara mu ugurao u usta!

Plakao i tvrdio da je žrtva nasilja

Tela ubijenih staraca dan kasnije pronašao je njihov komšija Ostoja Bogdanović. Unuk ubica, inače registrovani korisnik narkotika, uhapšen je takođe istog dana kada je došao u užičku bolnicu zbog posekotine na ruci.

Zbog ovog zločina osuđen je u martu 2021. na 20 godina zatvora. Ostaće upamćeno da je prilikom izricanja presude Saša sve vreme plakao i kroz jecaje kukao da je ubistvom uništio i svoj život i svoju porodicu, "da nije bilo njegovo da sudi i presuđuje".

Međutim, kada je čuo visinu izrečene kazne, okrenuo se ka sudskom veću i zapretio:

- Imate li duše, znate li kako se čovek oseća, neće se na ovome završiti!

Tokom suđenja on je tvrdio da je njegov otac Mirko psihički oboleo zbog torture roditelja pa je, usled bolesti, jurio majku, njega i sestru nožem što je ostavilo velike traume na celu porodicu. Takođe je otkrio da ga je deda Milan od detinjstva kinjio.

- Imao sam 12 ili 13 godina kad me je deda gađao sekiricom i odsekao mi tada parče mišića sa noge. Drugi put me je uhvatio za glavu i udarao u zid. Jednom u garaži me je napao metalnom šipkom, uvek je tražio povod za svađu, bio je agresivan - izjavio je Saša.

Branio se amnezijom

Samo ubistvo Lađevac je opisao vrlo kratko, tvrdeći da ga se uopšte ne seća:

- Pohvatali smo se, ne znam kako je uopšte bilo i kako sam udario dedu. Čini mi se da je imao nož, da me je posekao, osetio sam bol u ruci. Baba me je udarila nekim štapom, a ja nju rukom ili nogom, dalje se ničega ne sećam.

Svedočili su i njegovi roditelji, majka Zora i otac Mirko. Oboje su pred sudom ispričali da je Milan bio prek čovek, da ih je maltretirao i da su odnosi u porodici oduvek bili teški.

