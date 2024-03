SVAKODNEVNO SMO PILI KRV I MORALI DA URINIRAMO PO GROBOVIMA! Horor ispovest bivšeg člana sekte: Prvo su darežljivi, a ONDA (VIDEO)

Luka Vuković, koji je bio žrtva satanističke sekte od svoje šesnaeste godine, ispričaće kakve je sve teške trenutke morao da prođe, koje je zadatke dobijao od vođa, od toga da je bio primoran da pije krv i spava na grobovima, do toga da mu je trebalo mnogo vremena i problema da izađe iz sekte.

Pored Luke Vukovića u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Dimitrije Pastuović, sektolog i Braca Zdravković , privatni detektiv.

05:51 SVAKODNEVNO SMO PILI KRV I MORALI DA URINIRAMO PO GROBOVIMA! Horor ispovest bivšeg člana sekte: Prvo su darežljivi, a ONDA

- Sa mnom su stupili u kontakt kroz stare prijatelje. Imao sam drugara koji je već ušao u tu priču. On je odlučio da će mene da manipuliše da budem deo tog društva. Gledali su da izgleda kao da ja dobijam sve od njih. Besplatne stvari, podršku i td. i da oni izgledaju kao darežljivi ljudi i lojalni prema tebi. Jedino što očekuju jeste da vratiš tu lojalnost. Njihov interes je dugoročan. Treba jedno dve tri godine da se to vrati. Ja nisam toliko bio u toj sekti. Brzo sam se izvukao hvala Bogu, ali sam ubrzo čuo da je jedan od članova te sekte ubio mačku. Verovatno se traže svakakvi rituali i svakave žrtve životinja i na kraju ne dao Bog, kao što smo videli žrtvovanje samog sebe.

Kaže da je ispijanje krvi bilo svakodnevno i da se i nije smatralo posebnim ritualom:

- Ritualno pijenje krvi se dešavalo svakodnevno, ali to se nije ni smatralo ritualom već svakodnevnom stvari. Drugi od rituala jeste skrnavljenje grobnih mesta. Mi bi skrnavili grobna mesta urinirali po njima i svašta nešto. To je strašno bilo.

- Koriste se i narkotici. Oni su jedno od glavnih sredstava za manipulaciju. Prvo te navuku na narkotike i onda kažu da ćeš ih dobijati besplatno. Nisam prepoznao ništa nego moji roditelji. Uspeo sam da se izvučem uz pomoć spisateljice Simonide koja je kontaktirala gospodina Pastuovića. On me je uputio na oca Stefana koji je čitao molitve i tako su moje misli očišćene.

Pastuović tvrdi da je Luka specifičan slučaj jer je kod njega period rekonvalescencije prošao bez većih poteškoća u odnosu na to kako se dešava inače:

- Luka je malo specifičan slučaj. Hvala Bogu jedan od retkih kome je rekonvalescencija pomogla. Oporavio se jako brzo. Interesantno je da je on u to ušao preko astralnog letenja. Umislio je da je astralni letač i kroz to je ušao u narkotike. Jako dobro on zna o tom ritualu. Sada je Luka naš saradnik i mnogo toga smo saznali zahvaljujući njemu. On je imao jake udare. Ja ću se usuditi da kažem da je to bila đavoimanost. Izraziću se tako crkveno. Ja kad sam ga video prvi put to je bilo sačuvaj Bože. Inače on je dečko ogroman. Visok i krupan, jak. Jako bi ga teško bilo savladati. Hvala Bogu dobro je uspeli smo. Mali je dobro.

