UBIO MI JE SINA, PA SE PRAVIO DA JE STOPER Nenad (21) poginuo, roditelji otkrili šta je bahati vozač radio:"Deca su bila u kolima"

Ovim rečima za Kurir je počela svoju ispovest Tanja Vićevac, majka Nenada Vićevca (21) koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 28. januara 2022. u blizini Mladenovca, kada je na automobil u kom je on bio sa svojom devojkom, kolima naleteo Milan Kovačević (41) iz Mladenovca.

Nakon stravične nesreće u kojoj je Nenad poginuo, bahati vozač Milan Kovačević proveo je samo tri meseca u zatvoru.

Majka i otac nastradalog Nenada, Tanja i Saša Vićevac gostovali su u Puls Srbije kod domaćina emisije Milice Marković i Miloša Anđelković gde su ispričali do detalja događaj koji je uzdrmao Srbiju.

- U noći 28. januara, on je povezao svoju verenicu kući. Sve je bilo normalno. Naš sin se bavio sportom. Dečko nikada nije pio, nikad nije pušio, ali to je sada sve bezvredno. Znači, krenuo je da odveze verenicu kući. Vozio je normalno, tako su i veštaci već tamo napisali, da je vozio brzinom od 40 do 50 km na sat, gde je toliko i propisano. Međutim, u suprotnom smeru je naišao Milan Kovačević, koji je u punoj liniji preticao vozilo ispred sebe. Krenuo je da ga pretiče u krivini. Naš sin je bio sa suprotne strane u toj krivini. Naleteo je direktno na njega i ubio ga na licu mesta. Davao je znake života par minuta. Verenica je ostala u nesvesnom stanju. Kada se povratila, pozvala je nas. Prošlo je nekih desetak do petnaest minuta. Javila nam je samo da je on u lokvi krvi, da ne zna ništa. Ona je mislila da je sve to sanjala i htela je da mu ispriča taj san. Onda je ona videla da to nije san - rekao je Saša kroz suze.

- Izašla je iz auta. Milana Kovačevića je videla na ulici. Pitala je, "ko ste vi?" On je rekao, "ja sam stoper". Ona je pitala "gde je vozač iz ovog auta", on je rekao "ne znam, pobegao je i ja sam ovdje samo stoper". Pitala je "čija su dva deteta u autu", rekao je da "ne zna", a njegova su bila. Jedno od 4 godine, a drugo od 11. Nije prišao našem sinu, ni da vidi kako je, ni svojoj deci. Svedoci koji su bili na licu mesta došli su do našeg deteta. Tu su bili dvoje medicinskih radnika. Pokušali su da ga vrate, da reanimiraju, međutim bezuspešno. Mi kad smo došli, to je bio šok, gledati svoje dete u lokvi krvi. Ne mogu da ga izvade iz auta. Vatrogasci su morali da seku auto da bi ga izvukli. Noge su bile polomljene, on sav krvavna sve strane. Imao je samo 21 godinu - nastavila je Tanja.

Narkotici na brodu Ona je objasnila da je Kovačević nakon nesreće uhapšen i da je tri meseca proveo u pritvoru. - Ono što me je pogodilo jeste činjenica da je tom čoveku nakon puštanja iz pritvora vraćena vozačka dozvola, jer je profesionalni vozač, kao i pasoš, kako bi mogao da nastavi da vozi kamion van zemlje - rekla je majka poginulog: - U međuvremenu, dok smo se mi borili za pravdu, Milan Kovačević je uhapšen u Engleskoj zbog šverca droge na brodu. Kovačević je 26. maja prošle godine osuđen na sedam godina i dva meseca zatvora zbog tog krivičnog dela. Na kraju je završio iza rešetaka, ali ne zbog smrti mog sina, već zbog droge. foto: Privatna arhiva Ona dodaje i da će se boriti do poslednjeg daha "da ubica njenog Nenada bude osuđen i za njegovu smrt".

Advokatica Bojana Blažić koja zastupa roditelje nastradalog Nenada otkrila je u emisiji naredne korake ovog slučaja.

- Slučaj za ovako teško krivično delo neće zastariti. Nenada niko ne može da vrati, ali ono što bi roditeljima pomoglo na neki način je da se ovaj postupak sprovede i da ne čekamo da prođe tih 7 godina pa da onda dođe da mu se sudi. Iz tih razloga ja sam podnela predlog višem javnom tužilaštvu u Smederevu da oni podnesu zamolnicu za izručenje u skladu sa Međunarodnom pravnom pomoći i Ministarsvu pravde. Oni su to zaista i učinili. Ministarstvo pravde se obratilo u skladu sa zakonima, tražilo ono što je potrebno od dokumentacije. Sve je to njima dostavljeno. Ono što mi jedino možemo da uradimo je da sačekamo odluku Ministarstva pravde o našoj zamolnici i da se on izruči Srbiji i da nečekamo 7 godina koliko mora da odleži u Engleskoj, već da dođe ovde i da mu se ovde sudi - rekla je advokatica.

