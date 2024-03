"ĆERKU UDARAO U GLAVU, POLOMIO JOJ NAOČARE I ČUPAO KOSU"! Horor ispovest majke iz Vlasotinca: Dete se plaši da ne sretne oca

Nakon što je njen bivši vanbračni suprug pretukao njihovu sedmogodišnju ćerku u Vlasotincu, kako sama tvrdi, majka M.S. odlučila je da javno progovori o tome kako bi ohrabrila i druge žene da ne ćute i ne trpe nasilje, jer "sutra već možda bude kasno".

"To se desilo 20. februara oko 19 sati. On je došao iz sela do Vlasotinca da je vidi, da provede vreme sa njom. Posle toga nije dozvolio da krenemo kući, počeo je da joj govori da je bezobrazna, a zatim je udario prvo u predelu glave otvorenom šakom, desnom rukom, a zatim je polomio moj telefon jer sam rekla da ću ga prijaviti policiji. A onda je krenuo za nama, sustigao nas u ulici, mene je odgurnuo, ćerku je udarao rukama, polomio joj naočare i iščupao kosu, izdigao je i od zemlje", priča ona za Jugmediu.

M.S. se zatim sklonila sa ćerkom u jednoj lokalnoj apoteci i od radnice zatražila da pozove policiju.

Policija je privela bivšeg supruga, a Miljana je slučaj prijavila i Centru za socijalni rad.

"I ranije je bio nasilan ali samo prema meni, ćerku do tada nikada nije udario. Određena mu je zabrana prilaska i detetu i meni na mesec dana. Kontaktirao me, ja sam ga prijavila, ali pošto nisu upućene reči pretnje samo će prekršajno da ga kazne, a za nasilje će biti psoebno gonjen od strane nadležnih organa. Ćerka je uplašena i plaši se da ga ne sretne negde", dodaje Miljana.

Na naše pitanje da li se boji, odgovara potvrdno, ali dodaje da se ne plaši da javno govori o nasilju.

"Ovo sam želela da ispričam javno da se žene osnaže da ne ćute i na kraju kada bude kasno, kada se ugasi nečiji život nema svrhe da se tada progovori", poručuje hrabra majka.

