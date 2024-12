- Više javno tužilaštvo u Smederevu odlikuje izuzetna kolegijalnost i timski duh. Smatram da je to osnov efikasnog rada tužilaštva u obimu posla s kojim se svake godine suočavamo. Oko 2.000 formiranih predmeta u ovoj godini po različitim upisnicima, sa istragama koje su blagovremeno okončane i sa visokim procentom pravnosnažnih osuđujućih presuda, najbolje pokazuje da sve izazove s kojima se susrećemo u profesionalnom radu, kojih je zaista mnogo, uspešno rešavamo. Na obim i intenzitet posla ne utiče ne samo broj predmeta, već i složenost. U ovoj godini vodili smo istrage za neke od najtežih krivičnih dela, koje su rezultirale podizanjem optužnica. Posebna pažnja posvećena je procesuiranju učinilaca krivičnih dela trgovine opojnim drogama. Primera radi, u jednom predmetu smo nakon istrage optužili tri lica sa Kosova i Metohije koji su prevozili 20 kilograma marihuane, zatim u dva predmeta ukupno pet okrivljenih lica kod kojih je nađeno dva kilograma amfetamina i drugih sintetičkih droga, sa celokupnom opremom za mešanje i pakovanje radi prodaje, odnosno sa laboratorijom za proizvodnju narkotika gde je pored više stotina zasađenih biljaka, pronađeno i 20 kilograma sirove marihuane, kao i značajna količina amfetamina. Postignuti rezultati me čine zadovoljnim kako ovo tužilaštvo funkcioniše, ostvarujući time svoju ulogu u zaštiti javnog interesa određenog zakonom.

"UROŠ BLAŽIĆ SECKA SVOJE SLIKE IZ NOVINA I LEPI IH IZNAD KREVETA U ĆELIJI" Teške reči sestre ubijenog Dače: Mimoišla sam se sa ubicom, to saznanje me ubija!

- Podignuta optužnica je rezultat sveobuhvatne istrage tokom koje je ispitano više desetina svedoka, obavljeno više od 60 različitih veštačenja i preduzete druge brojne radnje u cilju detaljnog utvrđivanja svih relevatnih činjenica. Takođe, nakon podizanja optužnice, tokom samog suđenja su proveravane sve informacije koje su smatrane za bitne, kako bi se razrešile sve nedoumice i na osnovu kompletno utvrđenog činjeničnog stanja donela presuda. U tom smislu su, između ostalog, provereni navodi da je muško lice navodno bilo u društvu s optuženim Urošem Blažićem nekoliko sati pre masakra, gde je nesumnjivo utvrđen identitet tog lica, i utvrđeno je da ta osoba nije bila u vozilu s optuženim i nema bilo kakve veze sa izvršenim krivičnim delima. Iz toga razloga, apelujem na pojedine medije, koji su iznosili neistinite tvrdnje o nekakvom "misterioznom čoveku", da to ne čine, jer to jednostavno nije tačno! To nije bilo kakav doprinos slobodi informisanja i istini, već samo dodatnom uznemirenju građana Srbije. Uostalom, doneta prvostepena presuda, kojom su oba optužena lica osuđena za sva krivična dela koja su im optužnicom stavljena na teret i to na maksimalne kazne zatvora, je najbolji pokazatelj da je Više javno tužilaštvo u Smederevu prikupilo i tokom suđenja prezentovalo nesporne dokaze za sve navode optužnice.