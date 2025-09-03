Slušaj vest

Zdravstveno stanje Vladimira M. (90) iz sela Crkvina kod Kruševca, kojeg je u nedelju 31. avgusta sin Bracimir M. (72) brutalno pretukao macolom u jezivom porodičnom zločinu, kako Kurir saznaje, i dalje je nepromenjeno.

Prema rečima izvora iz Univerzitetskog kliničkog centra Niš, deda se i dalje nalazi u šok-sobi, pod stalnim nadzorom lekara.

- Njegovo stanje je teško. Lekari se i dalje bore za njegov život, ali godine i povrede mu ne idu u prilog, s obzirom na to da je zadobio teške povede glave - potvrđuje izvor Kurira iz UKC u Nišu uz podsećanje da je Vladimir nakon ukazane pomoći u kruševačkoj bolnici, posle pregleda specijalista urgentne medicine i konsultacija neurologa, grudnog, digestivnog hirurga i ortopeda, hitno transportovan na dalje lečenje na kliniku.

- Čovek je zadobio teške povrede i život mu je ugrožen, na mehaničkoj je ventilaciji i njegovo stanje se konstantno prati, ali je za sada nepromenjeno - navodi izvor Kurira iz bolnice.

Rešio sam dva problema, sad ću i treći

Podsetimo, u Crkvini se u nedelju uveče odigralo krvavo porodično nasilje koje je potreslo celu Srbiju. Bracimir M. (72) najpre je macolom nasrnuo na svog sina Gorana M. (49), kog je usmrtio, a kada je pokušao da ga odbrani deda, Bracimir je bes usmerio i na njega, zadavši mu više udaraca po glavi i telu.

Posle toga je otišao kod najbližih komšija kojima je rekao da je "rešio dva problema u kući, a sada će i treći" navodeći da će da se obesi. On je potom uzeo konopac i uradio ono što je rekao u porodičnoj kući.

Selo zavijeno u crno

U Crkvini se i danas, dva dana nakon tragedije, oseća teskoba. Ulice su puste, a u dvorište ove porodice neprestano pristižu kola i rođaci kako bi izjavili saučešće Goranovoj udovici i ćerkama. Kako kažu meštani, nezapamćena nesreća zavila je selo u crno.

- Svi smo ga znali kao vrednog čoveka, domaćina. Da mi je neko rekao da će Bracimir da digne ruku na oca i sina, nikad mu ne bih poverovao. To je čovek koga su svi ovde poštovali - priča za Kurir komšija i dodaje:

- Još ne možemo da dođemo k sebi. To je prava porodična tragedija, kao da gledaš film, a ne realnost. Znamo i Vladimira, dobar deda, uvek nasmejan i ljubazan. Sad leži na aparatima i bori se za život, bolje je da umre, i da preživi, šta mu je ostalo kada mu je ugašena porodica u jednom danu.

Niko nije slutio

Kako su nam rekli meštani, među njima do sada nije bilo ozbiljnijih sukoba, bar ne onih koji su izlazili van četiri zida. Goran je, međutim, kako kažu, povremeno znao da popije i u poslednje vreme, Bracimir je umeo da se na to požali komšijama.

- Nikad nisam čuo da su se tukli ili da je bilo nasilja. Možda su se posvađali kao svaka kuća, ali da se ovo desi, to niko nije mogao ni da nasluti - reči su komšije.

Dodaju i da su svi u selu znali da je Goran umeo da popije.

- Bio je čovek na svoju ruku, ali svejedno nije zaslužio da ovako bude ubijen, i to od očeve ruke. U poslednje vreme, Goranov otac je umeo da se požali i izjada komšijama. Nije mogao da podnese to što je Goran voleo da popije, govorio je da mu je sin alkoholičar koji mu je rasturio porodicu i kuću. S druge strane, Bracimir je digao ruku i na svog oca, čoveka koji ima devedeset godina...

Prema nezvaničnim informacijama, kobnog dana došlo je do svađe između Bracimira i sina Gorana, nakon čega je usledio krvavi obračun. Meštani nagađaju da su u pitanju porodični problemi koji su počeli neki dan pre crnog dana, kada je jedna od Goranovih ćerku pravila veridbu, a on nije želeo da ide. Bracimir je, prema rečima komšija, razgovarao sa njim i nagovarao ga, da bi na kraju, dva dana nakon te proslave, zavio sve u crno.

Naređena obdukcija

- Njih trojica su živeli u toj kući, to su tri generacije, nisu se slagali oko svega što je normalno. Bracimirova, odnosno Goranova majka, preminula je pre nekoliko godina, a do nekog vremena, u toj kući živele su i Goranova supruga i tri ćerke, međutim one su se odselile. Žena nije mogla da podnese Goranovo opijanje valjda, pa je pobegla od toga, a ćerke su otišle svako svojim putem. Nažalost, đavo je ušao u tu kuću i sada se desilo najgore - dodaje naš sagovornik.

Inače, o slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo u Kruševcu, koji su naredili obdukciju tela.