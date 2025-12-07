Slušaj vest

Pripadnici takozvanog "vračarskog klana" koji su uhapšeni sredinom oktobra zbog sumnje da su ubili biznismena bliskog škaljaraskom klanu Vladimira Popovića Popa 1. decembra 2018. sumnjiče se i da su od januara do novembra 2020. čak tri puta pokušali da ubiju nekadašnjeg vođu navijača Nenada Alajbegovića, zvanog Alibeg.

Kako se navodi u dokumentima tužilaštva, u tri pokušaja ubistva Alajbegovića učestvovalo je čak 11 osumnjičenih među kojima je i poznati košarkaški sudija Uroš Nikolić, tokom kojih je ispaljeno u njega čak 27 hitaca, koje je čudom preživeo!

1/6 Vidi galeriju Pucnjava na Novom Beogradu Foto: Kurir

Kako je Kurir pisao, Alajbegović je prvi put 2020. ranjen 25. januara i to dok je bio u društvu Aleksandra Halabrina, koji ga je teško povređenog prebacio u bolnicu. Dok se Alibeg duže od dva meseca u bolnici borio za život, "vračarci" su prema optužnici namamili Halabrina i ubilli ga 20. marta 2020. u stanu na Banjici, a potom njegovo telo zakopali u blizini Sopota.

Novom istragom otrkiveno je da se sumnja da je u njega sedam hitaca tada ispalio Strahinja Miljković.

U presretnutim Skaj porukama, koje su ranije izvedene kao dokaz tužilaštva na suđenju vračarskom klanu, ključnu ulogu imao je optuženi Miloš Raičević, koji je posle teškog ranjavanja Alajbegovića 25. januara 2020. na Novom Beogradu obilazio bivšeg vođu navijača u bolnici, jer mu je bio "prijatelj" ali je zapravo "vračarcima" prenosio informacije o njegovom zdravstvenom stanju, danu kada izlazi iz bolnice, sumnjama koje ima o tome ko je pucao u njega, kao i lokaciji na kojoj će boraviti.

U porukama, na grupi na Skaju razmenili su i fotografiju na kojoj su Alajbegović i Halabrin zajedno uz komentar "dva brata rođena na zidu smrti".

- Sad će Alibeg kod druga još malo, red je da nastave da se druže. Još dvoje ima da odu sa Alijom i onda smo gotovi - pišu u porukama.

Optuženog Raičevića, koji je Alajbegovića redovno obilazio, ispitivali su i da li postoji mogućnost da ga ubiju dok leži u bolničkoj postelji.

- Na odeljenju je uvek tri medicinska radnika, gledao sam ja to odmah, bato, treba da je neko pravi da to uradi hladnokrvno - odgovara im on u februaru te godine, dok ih redovno obaveštava o zdravstvenom stanju, koracima koje lekari preduzimaju, ali i o tome na koga bivši vođa navijača sumnja da je pucao u njega.

- Ne znam kako da ga ubijemo ako nam promakne sad kad izađe. Ja bih mu u kuću poslao nekog da mu uđe - piše u jednoj poruci pripadnika vračarskog klana, na šta im Raičević na čet grupu odgovara:

- Ja sam sada još bolji sa njim. Znam da vam je Alija smešan jer nema love, ali je taj stari zlotvor. Sateran je u ćošak, a tad i mačka grebe i brani se, jer on tako sada gleda i za svoje du.e sve radi. Ja znam da je on cinkaroš i zato mi ga nije žao. Video sam mu oči, sprema neko zlo.

- Biće mu zlo, ići će kod brata cinkaroša da zajedno spremaju zla - odgovaraju mi ostali članovi klana, koji se tereti za ubistva Aleksandra Šarca, Dragana Ristića Čađe i Aleksandra Halabrina.

Dok pripremaju likvidaciju navijača ispred bolnice, razmatraju i da li da možda izvrše napad na kola Hitne pomoći, ukoliko ga ona budu prebacivala u stan kod majke.

- Bori se kao hijena da preživi. Al se napatio kerina, bolje da je umro - komentarišu oni pogoršanje njegovog stanja.

Alajbegović posle pucnjave u julu

1/18 Vidi galeriju Nenad Alajbegović Alibeg, pucnjava na Novom Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

Raičević: Nema dinara više, propao Alija, oće da beži za Kanadu, Australiju, da menja kontinent. Kaže da oće da se oporavi, napravi lovu, kaže ne može da ratuje bez dinara. Al dobro, mora prvo malo kući iz bolnice. Ne potcenjujte Alijin instinkt za preživljavanje, kroz prozor bi taj pobegao iz bolnice da je malo bolje, nego ne može da se pomera. Mora na štakama da ide. Šipku su mu neku stavili dole na butnoj kosti, kaže mu doktor da mu ne otpadne, a on mi kaže video stopalo kad je upucan, kako mu se okrenula noga. Ko zna da l će preživeti, mesec dana ne može da se opravi.

Alibeg beži i pada posle pucnjave Izvor: Kurir

- Čovek je neuništiv, sepsu je prej...o. To se dešava jednom u 1.000. Lik je prava hijena. - odogovaraju mu ostali.

Međutim, posle njegovog izlaska iz bolnice, Raičević je nastavio da ga obilazi kod kuće ali i da vračarce izveštava o tome da je Alibeg nabavio vatreno oružje, o tome da se noću slabo kreće, obilazi oko zgrade pre nego što uđe, sve do 21. juna kada su ponovo pokušali da ga ubiju.

- 21. juna 2020. kako se sumnja, osumnjičeni pripadnik vračarskog klana Filip Grujić oko 23.20 sati došao do ulice Narodnih heroja, čekao žrtvu i kada se Alajbegović "audijem" dovezao ispalio 10 hitaca u njega. Alajbegović je iako teško ranjen, uspeo da uđe u svoju zgradu - kaže sagovornik Kurira šta je otkriveno tokom nove istrage protiv "vračaraca".

Pošto im ni drugi pokušaj ubistva vođe navijača na Novom Beogradu nije uspeo, kako se navodi, nastavili su "opservaciju" i planiranje novog napada. Ne sluteći da ga Raičević koji mu glumi prijatelja špijunira, Alajbegović je nastavio da se viđa sa njim.

Prema sumnjama istražitelja, u organizaciju se uključio i Marko Đorđević, Markeđani, bivši dečko pevačice Edite Aradinović, koji je nedavno uhapšen u Dubaiju.

Jedna od prethodnih pucnjava na čijoj je meti bio Alibegović

1/10 Vidi galeriju PONOVO PUCANO NA BIVŠEG VOĐU PARTIZANOVE GRUPE ZABRANJENI: Nenad Alajbegović Alibeg ranjen u noge! PRVE FOTOGRAFIJE SA LICA MESTA Foto: Damir Dervišagić

- Raičević ga je namamio da dođe u jedan restoran u Zemunu, ispred kog su u njega pucala dvojica napadača i ispalila tog 3. novembra 2020. s leđa u njega 10 hitaca, koje je preživeo - otkriva sagovornik Kurira.

Kako je Kurir pisao, poslednji put, pre sinoć, na Alajbegovića je pucano u julu ove godine u ulici Narodnih heroja, ali je on tada prošao bez povreda.