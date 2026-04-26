U noći između 30. i 31. januara 2024. godine, u Doboju, dogodio se jedan od najstrašnijih porodičnih zločina u regionu. Andrea Kajganić je zajedno sa svojim partnerom Draženom Lazarevićem i maloletnom ćerkom K.A., ubila svog supruga Sašu Kulišića.

Zločin je bio unapred isplaniran, a u njegovoj pripremi korišćeni su lekovi kojima je žrtva omamljena kako bi bio onesposobljen da se brani.

Maloletna K.A., ćerka Andree Kajganić, učestvovala je u pripremi pića sa lekovima, dok su Andrea i Lazarević koordinisali ulazak u kuću i izvršenje napada. Motiv za zločin bila je emotivna veza između Andreje i Lazarevića, ali i namera da se ukloni suprug iz njihovog života, što je čin učinilo hladnokrvnim i sistematski sprovedenim.

Monstruozni plan: Kako je maloletna ćerka učestvovala u ubistvu

Prema planu, dan ranije, 29. januara, u stanu Andreine sestre, V.M., "obavljena je priprema".

V.M., znajući za dejstvo lekova, kupila je tablete i predala ih Lazareviću. On je većinu tableta izvadio iz pakovanja, dok je maloletna K.A. usitnila ostatak i pomešala ih sa vodom.

U večernjim satima, prema prethodnom dogovoru sa majkom i Lazarevićem, devojčica je u vodu sa izmrvljenim tabletama dodala limun, praveći limunadu koju je dala ocu da popije. Prethodno, Andrea je suprugu u ranijem periodu tajno davala iste tablete, zbog kojih se Kulišić često osećao loše. Limunada je trebalo da ga uspava i onesposobi, što je i uspelo, Kulišić je zaspao pod dejstvom lekova.

Kada je devojčica obavestila majku i Lazarevića da je otac zaspao, Andrea i Lazarević su stigli ispred kuće iznajmljenim vozilima. Po ulasku u kuću, devojčici je naređeno da ode u dnevni boravak i zatvori vrata, a oni su ušli u spavaću sobu, gde je Kulišić spavao na bračnom krevetu.

Zajedno su mu naneli više udaraca u predelu glave, izazvavši povrede, a potom mu glavu prekrili sivom lepljivom trakom preko očiju i usta. Ruke su mu vezali konopcem i dodatno omotali trakom oko zglobova, a noge na isti način. Nakon što je potpuno onesposobljen, izneli su ga iz kuće i smestili u gepek automobila i odvezli prema mestu Preslica. Tamo su mu zadali ubode nožem u predelu stomaka, što je dovelo do njegove nasilne smrti. Nakon toga, napustili su mesto zločina koristeći iznajmljena vozila.

Šokantni prizori i brz obrt u istrazi

Policija je poziv građana uočila beživotno telo u šumi, koje su identifikovali kao Sašu Kulišića, rođenog 1978. godine. Ruke i noge bile su vezane, preko očiju i usta zalepljene trake, dok je telo pokazivalo i druge znake nasilja.

Policija je ubrzo povezala sve delove događaja, a istraga je vrlo brzo dovela do identiteta osumnjičenih: Andreje Kajganić, njenog partnera Dražena Lazarevića i maloletne ćerke K.A., koja je bila direktno uključena u pripremni deo plana, i koja je u skladu sa prethodnim dogovorom i planom, ujutru kontaktirala kuma B.D. i obavestila ga da njen otac više nije kod kuće, ali da su njegove lične stvari ostale u kući i da je krevet u spavaćoj sobi bio krvav.

Roditelji Saše Kulišića i njegova deca iz prvog braka nisu imali nikakvih nagoveštaja o zaveri koja im se spremala, a sve se odvijalo potpuno normalno, što je dodatno šokiralo sve uključene i javnost. Istraga ukazuje da je reč o direktnom umišljaju i dobro pripremljenom zločinu, izvedenom na svirep način. Motiv je bila ljubavna veza između Andreje Kajganić i Dražena Lazarevića.

Sudski epilog i kazne

Suđenje je pokazalo da se radi o teškom i planiranom ubistvu, a ne o nesreći ili trenutnom gnevu.

U prvostepenom postupku Andrea Kajganić je osuđena u Okružnom sudu u Doboju na 22 godine zatvora, a kasnije joj je kazna povećana na 25 godina zatvora nakon žalbe tužilaštva i odluke Vrhovnog suda Republike Srpske. Dražen Lazarević je osuđen na 20 godina zatvora u Okružnom sudu za saučesništvo u ubistvu. Maloletnoj K.A. izrečene su mere u skladu sa zakonom za maloletnike (popravni dom), zbog njene uloge u zločinu.

Ova tragedija izazvala je šok i nevericu širom regiona, posebno zbog uloge maloletne ćerke u zaveri i brutalnosti samog čina, koji je pokazao koliko planirano i hladnokrvno nasilje može biti, čak i u najbližem krugu porodice.