Nedavno je za Kurir o nesrećama u kojima nažalost ginu motociklisti, govorio dr Vladimir Jevtić, predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista.

- Petoro motociklista poginulo je samo u martu... Motociklisti spadaju u jednu od najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju, rizik po pređenom kilometru za njih je čak 15 puta veći nego za vozače automobila - rekao je Jevtić.

S obzirom na poslednje nesreće u kojima je poginuo Bojan, ali i mladić (28) kod Kragujevca, tragični niz se očigledno nastavlja.

Iako se uzrok nesreće u ova dva slučaja još ne zna, Jevtić je ranije podsetio da neodgovorno ponašanje i agresija vozača drastično povećavaju rizik od nesreća, posebno po motocikliste.

- Pre svega, problem leži u samim učesnicima u saobraćaju. Mnogi vozači ne koriste pokazivače pravca, dok je distrakcija sveprisutna - korišćenje mobilnih telefona u vožnji postalo je svakodnevica, čak i na autoputu. Čak i ako se deset, petnaest puta ništa ne desi, sledeći put može biti koban. Osnovno pravilo koje svi vozači i motociklisti treba da poštuju jeste: vidi i budi viđen. Pored toga, prisutna je značajna agresija u saobraćaju. Sve češće se na društvenim mrežama pojavljuju objave o fizičkim ili verbalnim sukobima među vozačima. Kada su vozači nervozni i agresivni, rizik po pređenom kilometru povećava se do 15 puta - objasnio je.