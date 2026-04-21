DARKO ELEZ IZAŠAO IZ ZATVORA: Kriminalac iz Bosne odslužio kaznu koju je služio u KPZ Sremska Mitrovica!
Darko Elez (46), kriminalac iz Bosne, izašao je iz zatvora u Sremskoj Mitrovici u kom je bio proteklih godina, potvrđeno je Kuriru.
On je, podsetimo, 21. decembra 2020. godine bio uhapšen na osnovu Interpolove poternice u Beogradu i izručen je Bosni i Hercegovini u martu naredne godine. Bio je prebačen u zatvor u Vojkovićima u Istočnom Sarajevu, ali je pisao molbu da zatvorsku kaznu služi u Srbiji.
- Ministarstvo pravde Srbije prihvatilo je Elezovu molbu da kaznu izdržava u Srbiji, pa je on uz jake mere obezbeđenja prebačen u KPZ u Sremskoj Mitrovici, odakle je sada pušten pošto mu je kazna istekla - objašnjava naš sagovornik i podseća da Elez ima srpsko državljanstvo.
Eleza je Sud BiH, na osnovu sporazuma o priznanju krivice, osudio na 15 godina zatvora zbog teških krivičnih dela počinjenih u okviru organizovane kriminalne grupe, nakon hapšenja u okviru predmeta "Lutka".
- Elez je veći deo te kazne od 15 godina odslužio još pre hapšenja 2020. u Beogradu, tako da mu je taj pritvor uračunat u kaznu na koju se nagodio s tužilaštvom, a ono što mu je ostalo da odsluži odslužio je sada u zatvoru u Sremskoj Mitrovici u koji je prebačen na lični zahtev - objašnjava sagovornik Kurira.
Presudom protiv Darka Eleza predmet "Lutka", koji je godinama "tresa" BiH, je pravosnažno okončan. U tom predmetu, kako su prenosili mediji iz Bosne, 15 osoba osuđeno na 118 godina zatvora, a najveću kaznu od 20 godina zatvora je dobio Bojan Cvijan, nekadašnji šef Odseka za droge u SIPA.
- Elez je označen kao organizator te kriminalne grupe koje je, prema dosadašnjim presudama, odgovorna za ubistva i spektakularne pljačke - pisali su mediji.
Protiv Darka Eleza je vođena istraga i da je bio na čelu kriminalne grupe koja se dovodi u vezu sa ubistvima Siniše Miličevića Tigra 2018. i Miloša Ostojića 2019. godine u Istočnom Sarajevu, planiranja likvidacija Zlatana Ćuka i Miloša Božovića, kao i tri iznude.