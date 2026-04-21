Osnovni sud u Prištini je danas zbog ubistva Ljiridone Ademaj 2023. godine osudio dvojicu na doživotni zatvor, a trećeoptuženog na 30 godina zatvora. Presudom Odeljenja za teška krivična dela Naim Murselji, suprug ubijene, proglašen je krivim za teško ubistvo u saizvršilaštvu i osuđen na doživotni zatvor.

Inače, Naim Murselji je bivši savetnik nekadašnjeg predsednika tzv. Kosova Bedžeta Pacolija. Istu kaznu dobio je i Granit Plava zbog teškog ubistva i neovlašćenog posedovanja oružja. Pacoli važi za najbogatijeg Albanca na svetu.

Trećeoptuženi Kuštrim Kokala je osuđen na 30 godina zatvora zbog pomaganja u izvršenju teškog ubistva.

Foto: printscreen YT

Ljiridona Ademaj je ubijena 29. novembra 2023. uveče u blizini Prištine u automobilu sa suprugom i decom. U početku je taj slučaj predstavljen kao oružana pljačka, međutim istraga je ubrzo usmerena ka sumnji da je reč o unapred planiranom ubistvu.

Po navodima tužilaštva, njen suprug N.M. je planirao i organizovao ubistvo i angažovao izvršioca uz pomoć saučesnika, uz novčanu naknadu, a osumnjičeni su ubrzo uhapšeni.

Ubistvo Ljiridone Ademaj je izazvalo snažne reakcije javnosti i otvorilo širu debatu o bezbednosti žena i odgovornosti institucija.

Taj slučaj je na KiM pokrenuo široku društvenu raspravu o nasilju nad ženama, bezbednosti i odgovornosti institucija, uz proteste i zahteve za strože kažnjavanje femicida.

Svedočenje ubice

Direktni izvršilac Granit Plava je u svedočenju policijskim istražiteljima 1. decembra 2023. naveo da mu je Murselji ponudio 30.000 evra za ubistvo Ljiridone. Razgovor između njih vođen je oko nedelju dana pre nego što je ubistvo počinjeno na pumpi za gorivo u Gremniku u Klini.

Za stolom sa njima bio je i trećeoptuženi Kuštrim Kokala.

Foto: printscreen YT

"Tokom razgovora, Naimi mi je rekao da ćemo dobiti 30.000 evra nakon što ubijemo njegovu ženu. Neposredno pre mog odlaska dao mi je 400 evra, a još jednu sumu dao je Kuštrimu i dogovorili smo se da se ovaj posao uradi”, rekao je Plava.

Plava je svedočio da ga je Murselji pozvao na dan ubistva Ljiridone i zamolio ga da "dovrši ovaj posao".

"Na dan ubistva pozvao me je na 'Whatsapp' i rekao mi da tog dana posao mora da se uradi, kao i da će me izvući ako se nešto nepredviđeno dogodi", naveo je Plava i nastavio:

"Pokupio me je svojim automobilom 'rendž rover' oko 12:00 i otišli smo ​​u šetnju do Radonjićkog jezera. Tu je pukla guma na autu i ​​otišli ​​smo u Gornje Novo Selo kod vulkanizera da nam popravi gumu. Naimi mi je rekao da sam ovo oružje dobio od vulkanizera“, svedoči Plava.