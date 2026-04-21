Pred Višim sudom u Užicu suđenje Branku Pušici (38) iz Arilja, koji je 31. decembra 2024. godine u kafiću pred 150 ljudi ubio bračni par Ivanu (37) i Predraga (40) Novakovića iz Arilja, danas nije nastavljeno zbog toga što lekari Specijalne bolnice u Beogradu, koji su trebali da obrazlože svoje veštačenje, nisu mogli da prisustvuju suđenju.

Predrag i Ivana Novaković

Nakon što je predsedavajući sudija Dejan Vlahović to konstatovao, zastupnik porodica ubijenih Predraga i Ivane, pitao je zašto ljudi koji su došli iz Arilja nisu mogli da uđu u sudnicu. Pred vratima zgrade Višeg suda, naime, bilo je oko 15 Ariljaca, prijatelja ubijenog bračnog para koji su hteli da prisustvuju suđenju.

Takođe, na ročištu je predsedavajući sudija je rekao da se njemu i njegovom bolesnom sinu konstantno preti.

- Doživljavam razne pritiske, a 2. aprila i ovde u sudnici je bilo pretnji ubistvom od strane oca ubijenog. Posle podne, tog datuma, u Gajevima, put mi je preprečio džip i lica u njemu su mi pretili ubistvom mog bolesnog sina, koji boluje od teške bolesti. Kako dete doživljava te pretnje? I u tekstu na jednom beogradskom portalu, u komentarima je pisalo da treba ubiti sudiju. Ne plašim se za sebe, već za mog sina - rekao je predsedavajući sudija.

On je pitao zastupnika oštećenih porodica "da li traži njegovo izuzeće", a advokat je odgovorio da ne, ali je tražio da se unese u zapisnik da predsedavajući nije u stanju da iznese suđenje.

Sledeće ročište je zakazano za 14. maj.

Nakon suđenja, majka ubijene Ivane, Gorica Blagojević, kaže da ne zna šta se ovo dogodilo.

- Ne znam kakve to pretnje imaju veze sa nama?! Mi nismo imali pretnji, naši su mrtvi. I šta sada, kako da reagujemo? – rekla je Gorica po izlasku iz sudnice.

Otac pokojnog Predraga, Milivoje Novaković, kaže da ne zna da je bilo ko pretio sudiji, kao i da se baš detaljno ne seća svega što je sam rekao na prethodnom ročištu zbog jako emotivnog stanja.

- Ovo je katastrofalno. Sudija je svestan da je dao neprimerenu kaznu za zversko ubistva, a ne zna sada kako da se izvuče. Ono što sam izgovorio prošli put, na prethodnom ročištu - tačno je, možda sam uvredio nekoga, ali pretio ubistvom ili nečim nisam sigurno. I stojim iza toga da mu niko nije pretio. Nisam ni znao da je njemu dete bolesno – rekao je Milivoje Novaković.

Prvostepena presuda

Podsetimo, u novembru prošle godine, tačno 11 meseci od nezapamćenog dvostrukog ubistva, doneta je šokantna presuda Branku Pušici iz Arilja, kojom je on osuđen na 17 godina za dva teška ubistva i godinu dana zatvora za nedozvoljeno držanje oružja.

Dvoje maloletne dece u sekundi je ostalo bez oba roditelja, a tužilac je u završnoj reči na suđenju za ubistvo u Arilju naveo da je zločin izvršen iz niskih pobuda i bezobzirne osvete.