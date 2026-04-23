U martu ove godine dogodio se jezivi incident u Sremu, kada je maloletnica izbola mladića (22), a potom pokušala da sebi oduzme život. Novi detalji isplivali su nakon što se pojavio snimak nastao neposredno posle sukoba.

Prema dostupnim informacijama, došlo je do svađe između maloletne devojke i momka, nakon čega je ona nožem nasrnula na njega i nanela mu ubodnu ranu u predelu abdomena, a potom pokušala da povredi i sebe.

Mladić iz Šida hitno je prevezen u bolnicu, gde je primljen kao hitan slučaj i zbrinut na odeljenju intenzivne nege.

Foto: Kurir/D.Š.

Lekari su utvrdili da je rana bila duboka, ali da nije došlo do oštećenja unutrašnjih organa, pa nije bila potrebna hitna operacija. Nakon stabilizacije, premešten je na odeljenje hirurgije, a kako se nezvanično saznaje, nakon ukazane pomoći oboje su pušteni na kućno lečenje.

U međuvremenu, pojavio se snimak za koji se tvrdi da ga je devojka napravila neposredno nakon incidenta, dok je čekala dolazak policije. Snimak je, kako tvrdi povređeni mladić, pronađen u njegovom telefonu.

Na snimku se vide razbacane stvari po kući i tragovi krvi, dok devojka govori o onome što se dogodilo.

- Snimam ovaj video da pokažem koliko imam problema i koliko sam opasna i po sebe i po druge. Posvađali smo se, rekao mi je nešto u besu, a ja sam reagovala… Nisam bila svesna šta radim - čuje se na snimku.

U nastavku snimka izražava kajanje i navodi da mladić "nije zaslužio takav ishod", kao i da čeka dolazak policije, hitne pomoći i roditelja.

Sa druge strane, povređeni mladić se oglasio i tvrdi da je snimak nastao dok se borio za život.

- Snimano je dok sam se borio za život, u trenutku kada mi nije bila pružena pomoć. Ovo je moglo da se završi tragično - naveo je on.

Dodao je da je, nakon konsultacije sa advokatom, odlučio da snimak objavi.

- Želim da ljudi vide šta se desilo i da izvuku pouku - poručio je.

On tvrdi i da postoji spor između njega i porodice devojke, navodeći da je protiv njega podneta prijava zbog prolaska pored kuće u kojoj ona ne živi, kao i da poseduje dokumentaciju o tome. Dodaje i da nije bio upoznat sa, kako navodi, njenim problemima psihičke prirode.

Mladić ističe i da ga dodatno zbunjuje to što, prema njegovim rečima, devojka nakon incidenta nije zadržana na lečenju niti u pritvoru, iako smatra da je situacija mogla da ima mnogo teže posledice.

- Smatram da je sve moglo da se završi tragično i nejasno mi je kako se sve završilo na ovome - naveo je on.

Uvidom u službenu belešku policije, do koje smo došli, vidi se da je između mladića i porodice devojke postojao spor, ali nakon samog incidenta.

Prema navodima iz dokumenta, mladić je izjavu policiji dao povodom prijave koja je usledila zbog, kako tvrdi, njegovog prolaska pored kuće u kojoj devojka, prema njegovim rečima, ne živi.

On je u toj izjavi naveo da nije imao nameru da stupi u kontakt sa članovima porodice, kao i da se našao na toj lokaciji bez ikakve loše namere.

Maloletnoj devojci je, prema dostupnim informacijama, ukazana medicinska pomoć zbog pokušaja samopovređivanja, nakon čega joj je obezbeđeno dalje psihijatrijsko zbrinjavanje.