U Novom Sadu se danas dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređen dečak (15).

Kako se navodi u objavi na Instagram stranici 192, pešak je oboren van pešačkog prelaza na Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu. Nalazi se u svesnom stanju. Prevezen je kolima hitne pomoći.

Uviđaj je u toku.

Po rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mesta na Bulevar cara Lazara. Na licu mesta zbrinut je dečak star 15 godina. On je nakon inicijalnog zbrinjavanja prevezen u svesnom stanju na odeljenje hirurgije dečje bolnice.

saobraćajna nesreća udes
