Na pešačkom prelazu u prijepoljskom naselju Vakuf došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je oboren pešak.

Prema prvim informacijama, do incidenta je došlo kada je vozilo kojim je upravljala ženska osoba udarilo pešaka dok je prelazio ulicu na obeleženom pešačkom prelazu.

- Povređeni pešak je vozilom Hitne pomoći prevezen u Opštu bolnicu u Prijepolju, gde mu se ukazuje lekarska pomoć. Za sada nije poznat stepen njegovih povreda - rečeno je za agenciju RINA.

Na licu mesta nalaze se pripadnici policije koji obavljaju uviđaj, nakon čega će biti poznate sve okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode.

Saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano.