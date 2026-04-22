U jednom od najurbanijih delova Čačka, u Bulevaru Vuka Karadžića u blizini jednog elitnog restorana, došlo je do incidenta kada je zapaljeno i u potpunosti izgorelo luksuzno "BMW" vozilo.

 - Probudio nas je strašan zvuk, a kad samo pogledali kroz prozor zatekao nas je jeziv prizor. Plamen je bio toliko veliki da smo mislili da će se dodatno proširiti. Na sreću brzo su došli vatrogasci, koji su lokalizovali požar, kaže za RINU jedan od građana koji živi u zgradi ispred koje je došlo do incidenta.

Policija se o ovom nemilom događaju nije oglašavala, ali se za sada pretpostavlja da je vozilo namerno zapaljeno.

Luksuzni "BMW" džip u potpunosti je izgoreo, a sve se desilo rano jutros oko četiri sata.

Uzeti su snimci sa obližnjih nadzornih kamera, koji će pomoći u rasvetljavanju ovog incidenta.

