Pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolu saobraćaja vrše presretačima, danas oko 15 časova, na teritoriji Požege zaustavili su pedesetogodišnjeg vozača koji se u zoni škole kretao brzinom tri puta većom od dozvoljene.

Vozač B.K. upravljao je putničkim vozilom marke „opel“ brzinom od 97 kilometara na čas, u zoni jedne osnovne škole u Požegi, gde je ograničenje brzine 30 kilometara na čas.

Brka vožnja kod škole: Presretač zaustavio bahatog vozača

Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog učinjenog prekršaja.