Vozač iz Požege uhvaćen je kako vozi tri puta brže od dozvoljenog u zoni škole. Policija podnela prekršajnu prijavu.
Hronika
DIVLJAO U ZONI ŠKOLE Prijava protiv vozača iz Požege, vozio tri puta više od dozvoljenog (VIDEO)
Slušaj vest
Pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolu saobraćaja vrše presretačima, danas oko 15 časova, na teritoriji Požege zaustavili su pedesetogodišnjeg vozača koji se u zoni škole kretao brzinom tri puta većom od dozvoljene.
Vozač B.K. upravljao je putničkim vozilom marke „opel“ brzinom od 97 kilometara na čas, u zoni jedne osnovne škole u Požegi, gde je ograničenje brzine 30 kilometara na čas.
Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog učinjenog prekršaja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vozače da dosledno poštuju saobraćajne propise, a posebno ograničenja brzine u zonama škola, kako bi se zaštitila bezbednost dece i svih učesnika u saobraćaju.
Reaguj
Komentariši