Među žrtvama Vehida Murića (25) iz Rožaja koji je u noći između ponedeljka i utorka u Podgorici ubio trojicu svojih kolega sa građevine, je i državljanin Srbije, Kenana Miraljemović (56) iz Novog Pazara, a od njega se potresnom porukom oprostio i Husein Memić, ministar turizma i omladine u Vladi Republike Srbije.

Ministar je otkrio i da mu je ubijeni Kenan bio komšija.

- Moj dobri komšija, uzoran otac i roditelj, tragično je u Podgorici izgubio život. Molim Gospodara da mu podari najlepše mesto u Dženetu - napisao je ministar Memić u objavi na svom nalogu na društvenoj mreži Fejsbuk.

Ubijeni Kenan Miraljemović biće danas sahranjen u Novom Pazaru, a njegovi sugrađana imaju samo reči hvale za njega.

- Svi ćemo ga pamtiti po dobroti i kao čoveka iz naroda. Bio je poznat kao komšija koji se uvek javlja, kao prijatelj koji ne diže glas, kao čovek koji nosi mir u sebi. On u svom životu mrava nije zgazio i sve nas je duboko potresla njegova smrt - reči su Kenanovih sugrađana.

Podsetimo, pored Novopazarca ubijena su i braća Hot iz Rožaja, Denis (27) i Nezrin (34). Tri tela pronađena su u kući, u kojoj su žrtve i osumnjičeni živeli kao podstanari, a žrtve su ubijene ubodima nožem.

- Šta je motiv zločina još uvk nije sasvim utvrđeno. Ono što se zna jeste da su četvorica muškaraca radila na građevini i da su stanovali u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Osumnjičeni je juče saslušan u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i satima je iznosio odbranu - podseća izvor i dodaje da je Muriću određen pritvor.

Izvor podseća i da je Murić nakon krvavog pira pobegao s lica mesta i otišao u rodno Rožaje kod roditelja.